Reforma a la Ley contra el Odio ‘pretende garantizar el derecho a la protesta’, dice viceministro

El viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, se pronunció este jueves, 1 de octubre, sobre la reforma a la Ley contra el Odio y el derecho a la protesta en Venezuela.

Castillo enfatizó, durante una entrevista concedida a Venezolana de Televisión (VTV), el carácter constitucional de las protestas, dentro de los términos que establecen las leyes para su ejercicio.

Aclaró que ese derecho no debe implicar el uso de la violencia, como ocurrió en 2014 y 2017. Y advirtió, que esa situación, no debe repetirse.

«Sí, yo digo que una de las cosas más terribles que pasó es que, precisamente, había excesos en su aplicación (Ley contra el Odio) y problemas de diseño en el instrumento, y entonces se crea la idea de que toda protesta es criminalizada. La protesta es un derecho constitucional, siempre que se haga en el marco de la Constitución y de las leyes que la regulan. Si se trata de una manifestación, debe tener su permiso de circulación y no romper el derecho de otros a circular y a trabajar», afirmó.

Asimismo, el funcionario citó a Benito Juárez para referirse a los límites de la protesta.

«Recordemos la frase de Benito Juárez, ¿verdad? La paz es eso que está entre mi derecho y el tuyo, donde termina mi derecho y empieza el tuyo. Esa es la paz: la forma en que nos ponemos de acuerdo para que yo no viole tus derechos y tú no violes los míos. Entonces, protestar es un derecho y hay que reivindicarlo en Venezuela, no como se pretende hacer ahora», sostuvo.

PROTESTAS RECIENTES

Además, se refirió a las recientes protestas por los racionamientos eléctricos, las cuales catalogó como «eventos nocturnos» y señaló «tienen la misma tipología de 2014 o 2017».

«Eventos nocturnos donde no se puede ver a la gente, prenden unos cauchos, empiezan otros vecinos a participar y se traen unos grupos que están organizados y pagados para eso», explicó el funcionario, en alusión al tipo de acciones que, a su juicio, no se enmarcan en las leyes venezolanas.

Recalcó, que entre 2014 y 2017 se registraron episodios de confrontación, que dejaron más de 200 fallecidos y cerca de un millar de heridos, además de severas afectaciones a la movilidad, el libre tránsito y el acceso a servicios esenciales de salud y educación.

«La Ley contra el Odio (…) tiene y sigue teniendo vigencia y una finalidad, que es detener una avalancha de odio, una avalancha de violencia que había sido producida en la vida política, que se había desplazado a los medios de comunicación y había llegado, por supuesto, a esto que llamamos hoy las redes sociales y las plataformas; y que fue utilizado ese instrumento para dividir a la sociedad venezolana», reiteró.

#EnVideo 📹| Recordó que el derecho a la protesta no debe implicar el uso de la violencia, tal y como sí ocurrió en los años 2014 y 2017, y agregó que tal situación no debe repetirse. pic.twitter.com/09J4aXLFFx — AntibloqueoVenezuela (@AntibloqueoVen) October 1, 2026

RESPALDÓ LA REFORMA

En tanto, Castillo respaldó el llamado de la dirigencia nacional para revisar y reformar dicho instrumento jurídico y adecuarlo a la nueva etapa política del país.

«La propia presidenta ha identificado un conjunto de problemas y por eso ha hecho este llamado, dentro de esta nueva etapa que estamos viviendo, para que se reforme esa ley, para que no pueda ser usada, como fue en algún momento, de forma distorsionada y para cometer injusticias, pero también que le recuerde a la sociedad venezolana que más nunca podemos aceptar que se promueva abiertamente el odio y la violencia», acotó.

«¿Por qué se quiere traer otra vez la violencia a Venezuela? Desde 2017 conquistamos una paz que es modelo. Miremos alrededor, no porque haya que estar comparándose, pero miremos lo que está pasando en otros países. Este es un país que está en paz; tiene muchísimos problemas, pero es un país que alcanzó la paz. Es un valor que tenemos que cuidar de forma colectiva, de forma conjunta», afirmó.