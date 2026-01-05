Venezuela

Saime anunció que sus oficinas prestarán servicio «con total normalidad» este 5Ene

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería en Venezuela (Saime) anunció la noche de este domingo que prestará servicio «con total normalidad» este lunes 5 de enero, a pesar de la incertidumbre que reina en el país por la captura de Nicolás Maduro.

«Estimados usuarios, el día de mañana, lunes 05 de enero, nuestras oficinas Saime del país prestarán servicio con total normalidad», indicó el organismo en un escueto comunicado.

En la misiva, invitaron a mantenerse informados «a través de nuestras redes sociales». El ente no precisó si también laborará el martes 6 de enero.

Venezuela atraviesa momentos de incertidumbre luego de que EEUU ejecutara un operativo militar sobre Caracas que terminó con la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

«DE AQUÍ NO NOS VAN A SACAR», DIJO ROSINÉS CHÁVEZ DURANTE MARCHA EN APOYO A MADURO TRAS SER CAPTURADO POR EEUU

Ambos comparecerán mañana lunes 5 de enero ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia en EEUU tras su captura y traslado al país, confirmaron este domingo fuentes judiciales a EFE.

Según un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, a ambos los llevarán ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan a las 12:00 hora local.

Maduro y Flores permanecen desde la noche del sábado recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn. Esta es una temida prisión federal de alta seguridad, por donde han pasado figuras de alto perfil.

Maduro está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

