«De aquí no nos van a sacar», dijo Rosinés Chávez durante marcha en apoyo a Maduro tras ser capturado por EEUU

Rosinés Chávez, hija del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013), participó este domingo en una marcha en Caracas en apoyo a Nicolás Maduro, capturado el sábado por EEUU, donde no dudó en asegurar que no sacarán al oficialismo del poder.

«No nos vamos a rendir, de aquí no nos van a sacar. Ellos cuentan con nosotros así como hemos contado con ellos por tanto tiempo. Es la hora que nos toca, es la hora de defender», expresó la presidenta de Inparques desde la manifestación.

Asimismo, llamó a los simpatizantes del gobierno a demostrar «esa lealtad que tanto tenemos en el corazón». «Es el momento de la lealtad, no solo para nosotros los chavistas, sino para el pueblo patriota que quiere defender su país», acotó.

Rosinés Chávez agregó que «Venezuela es libre, soberana y vencerá». «Que viva Venezuela, que viva Chávez, Nicolás Maduro y Cilia», puntualizó.

MADURO Y FLORES COMPARECERÁN EL LUNES

Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecerán mañana lunes 5 de enero ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia en EEUU tras su captura y traslado al país, confirmaron este domingo fuentes judiciales a EFE.

Según un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, a ambos los llevarán ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan a las 12:00 hora local.

Maduro y Flores permanecen desde la noche del sábado recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn. Esta es una temida prisión federal de alta seguridad, por donde han pasado figuras de alto perfil.

Maduro está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.