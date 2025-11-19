Saime anunció nueva jornada especial de cedulación y verificación de datos sin cita, esto es lo que debes saber

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció una nueva jornada especial de cedulación y verificación de datos sin cita.

En ese sentido, acotó que el operativo será hasta el viernes, 21 de noviembre.

«Es una iniciativa orientada a facilitar la actualización de la información y la renovación de la cédula de identidad. Esta acción forma parte de los esfuerzos institucionales para ofrecer un servicio organizado y oportuno», señaló el organismo.

El Saime explicó que el servicio se prestará en un horario comprendido de entre las 8:00 a.m. y 4:00 p.m. en todas las oficinas de la institución en el país.

Asimismo, indicó que el balance preliminar refleja la buena receptividad de la jornada.

«Los usuarios lograron renovar su documento de identidad de manera rápida y expedita, gracias al funcionamiento continuo de los sistemas y la organización en los puntos de atención», apuntó el Saime.

De igual forma, detalló que el único requisito para renovar su cédula «es su presencia».

Mientras, la jornada de verificación de datos es para los venezolanos y naturalizados que se encuentren entre los 22 millones a 32 millones.

En ese punto, los venezolanos deben consignar una copia del acta de nacimiento. Mientras tanto, los naturalizados deben llevar una copia de la Gaceta Oficial o Certificado de Naturalización.

¿POR QUÉ HAY QUE VERIFICAR LOS DATOS EN EL SAIME?

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, indicó que se trata de un proceso para volver a registrar, entre otras cosas, las huellas de los usuarios, luego de que el organismo presentara fallas técnicas para el reconocimiento.

«Aparentemente, la tinta que se usó no fue la mejor», comentó Cabello en su momento.

A lo largo de este año, el Saime ha llevado a cabo constantes operativos y jornadas especiales tanto de cedulación como de verificación de datos.

Incluso, en el marco de las pasadas elecciones regionales y de diputados, el ente realizó un amplio proceso que incluyó el uso de puntos en plazas populares para quienes desearan renovar su documento.