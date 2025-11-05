EN VIDEO: Saime y PNB fiscalizan estatus migratorio de extranjeros en hoteles

Funcionarios migratorios y de seguridad pusieron en marcha un operativo de fiscalización de hoteles en el estado Miranda, en donde examinaron el estatus migratorio de huéspedes extranjeros.

El Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se encargaron del operativo. Los funcionarios visitaron varios hoteles de los Altos Mirandinos.

«Durante la jornada se verificaron los libros de registro, los datos del personal a través del Sistema Integrado de Información Policial (Siipol), y el estatus migratorio de los huéspedes extranjeros, de los hoteles La Casona y La Chaumiere», expuso el Saime.

El organismo publicó varias fotografías del operativo en la capital mirandina. En las imágenes se aprecia a funcionarios del Saime y del Servicio de Migración de la PNB verificando los datos de los huéspedes.

¿EL OPERATIVO SE EXTENDERÁ?

La PNB también hizo una publicación sobre el operativo y confirmó que también se hicieron «inspecciones» en los hoteles. Aparentemente, el procedimiento se enfocó en «garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria vigente».

«Este operativo inició en Caracas y se extiende a los Altos Mirandinos y posteriormente La Guaira», expuso la PNB. Sin embargo, las autoridades solo dieron detalles sobre las inspecciones en Los Teques.

En medio de la escalada entre Estados Unidos y el gobierno de Maduro, las autoridades aseguran que siguen «trabajando para detectar y combatir factores de riesgo para la seguridad ciudadana».

Hasta el momento, las autoridades solo confirmaron inspecciones en localidades de la Región Capital. Se desconoce si el operativo se extenderá hasta otras zonas del país.