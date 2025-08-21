Saime anunció nueva jornada de verificación de datos y renovación de cédula sin cita, estos son los requisitos

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció que este sábado, 23 de agosto, estará llevando a cabo un operativo sin necesidad de cita para verificación de datos y renovación de cédula de identidad.

«Estimado usuario, el Saime le informa que este sábado, 23 de agosto, se realizará en todas las oficinas del ente identificador un operativo sin cita de verificación de datos y renovación de cédula de identidad, exclusivamente para ciudadanos venezolanos y naturalizados cuyo rango de cédula se encuentre entre los 22 a 32 millones», indicó el organismo a través de sus redes sociales.

«Requisitos para ciudadanos venezolanos la copia simple del Acta de Nacimiento, y para ciudadanos naturalizados la copia de la Gaceta Oficial o Constancia de Naturalización», acotó.

Asimismo, ofreció detalles sobre cómo será el desenvolvimiento de la jornada. «El horario es de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en todas las oficinas del territorio nacional».

¿POR QUÉ HAY QUE VERIFICAR LOS DATOS EN EL SAIME?

De acuerdo con información brindada en julio por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, se trata de un proceso para volver a registrar, entre otras cosas, las huellas de los usuarios, luego de que el organismo presentara fallas técnicas para el reconocimiento.

«Aparentemente la tinta que se usó no fue la mejor», comentó Cabello en su momento.