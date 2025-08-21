Venezuela

Saime anunció nueva jornada de verificación de datos y renovación de cédula sin cita, estos son los requisitos

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Saime

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció que este sábado, 23 de agosto, estará llevando a cabo un operativo sin necesidad de cita para verificación de datos y renovación de cédula de identidad.

Tabla de Contenido

«Estimado usuario, el Saime le informa que este sábado, 23 de agosto, se realizará en todas las oficinas del ente identificador un operativo sin cita de verificación de datos y renovación de cédula de identidad, exclusivamente para ciudadanos venezolanos y naturalizados cuyo rango de cédula se encuentre entre los 22 a 32 millones», indicó el organismo a través de sus redes sociales.

Leer Más

"La prensa que existe está censurada": El contundente mensaje del CNP con motivo del Día mundial de la Libertad de Prensa
Aumentan casos de ataques a periodistas en el país: «Son incontables» dijo la SIP
EN VIDEO: Saab dice que hubo un solo incidente en el referéndum de este 3Dic
Lo que hará Trump si Venezuela no acepta las deportaciones masivas de migrantes

«Requisitos para ciudadanos venezolanos la copia simple del Acta de Nacimiento, y para ciudadanos naturalizados la copia de la Gaceta Oficial o Constancia de Naturalización», acotó.

LEA TAMBIÉN: ¿POR QUÉ DETUVIERON Y LE QUITARON LA INMUNIDAD AL DIPUTADO JULIO CÉSAR TORRES? LO QUE REVELARON LAS AUTORIDADES

Asimismo, ofreció detalles sobre cómo será el desenvolvimiento de la jornada. «El horario es de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en todas las oficinas del territorio nacional».

¿POR QUÉ HAY QUE VERIFICAR LOS DATOS EN EL SAIME?

De acuerdo con información brindada en julio por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, se trata de un proceso para volver a registrar, entre otras cosas, las huellas de los usuarios, luego de que el organismo presentara fallas técnicas para el reconocimiento.

«Aparentemente la tinta que se usó no fue la mejor», comentó Cabello en su momento.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

El insólito caso de la adolescente china que traicionó a su novio y lo vendió por $15.000 en frontera de Tailandia y Myanmar
Mundo
Las duras acusaciones del director de la DEA que involucran al Gobierno de Maduro
EEUU
Bancamiga fortalece presencia en Caracas con agencia Los Próceres
Caraota Tips