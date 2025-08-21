Venezuela

¿Por qué detuvieron y le quitaron la inmunidad al diputado Julio César Torres? Lo que revelaron las autoridades

La Asamblea Nacional aprobó este martes allanar la inmunidad parlamentaria al diputado del Movimiento Revolucionario Tupamaro (MRT) por el estado Mérida, Julio César Torres Molina.

De acuerdo a lo anunciado durante la sesión, el motivo fue por posesión de droga.

«Yo voy a pedir a la plenaria de la Asamblea Nacional se sirva a votar por unanimidad el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de esta basura», indicó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Además, advirtió que quien «traicione la confianza que el pueblo le otorgó al votar por él, tendrá el mismo destino que esta bazofia, la cárcel».

El diputado William Benavides acotó que «todo lo que esté vinculado al narcotráfico o a la droga le está haciendo el juego al enemigo»

«Este punto también es parte de los frentes de batalla y lucha, el de la lucha contra el narcotráfico, su flagelo, organizaciones paramilitares, organizaciones narcotraficantes que buscan permanentemente infiltrar, captar, desviar a los revolucionarios, a la sociedad o a cualquiera que esté en un cargo», dijo.

EL DIPUTADO JULIO CÉSAR TORRES FUE DETENIDO

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, confirmó que el diputado Julio César Torres Molina fue detenido «en flagrancia» por el delito de «posesión de drogas».

«Esa noche, nuestros organismos de seguridad detuvieron a un diputado con droga. Y la Asamblea Nacional se reunió y fijó posición y se hizo el allanamiento ¿verdad? Ahora pasa a ser juzgado, un delincuente pues», manifestó Cabello durante su programa.

Cabello apuntó que el diputado intentó ampararse en su inmunidad parlamentaria para que las autoridades no le revisaran su vehículo.

«A mí me notificaron en tiempo real. Y dije que el carro no tiene inmunidad, revíselo. Cuando lo revisa, hallaron 20 kilos de cocaína», acotó.

Sostuvo que «no le tapan sinvergüenzura a nadie» y no tolerarán actos ilícitos, independientemente de quién los cometa.

«¿A ti te eligieron para delinquir? Aquí llámese como se llame si está metido en cuentos raros será capturado y puesto a la orden de la justicia, cada quien que asuma su responsabilidad. Condena total y absoluta», dijo.

