Saime anunció las oficinas operativas y sus horarios de atención para la semana que arranca este 27Jul

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció este domingo las oficinas que permanecerán abiertas y sus horarios de atención, así como las sedes que no prestarán servicio en la semana comprendida entre el lunes 27 y el viernes 31 de julio.

Así lo anunció en unas publicaciones realizadas en su cuenta de Instagram, aclarando que esta contingencia responde al decreto de emergencia nacional emitido por Delcy Rodríguez, tras los terremotos del pasado 24 de junio.

En el caso de La Guaira, el organismo informó en su cuenta en Instagram que no habrá “atención presencial momentáneamente” en las sedes de Vargas 1, Caraballeda y Catia la Mar.

Mientras que, en el Distrito Capital, no abrirán las sedes de Catia y la de la GNB El Paraíso.

Asimismo, aclaró que la entrega de pasaportes y visas tramitados en cualquiera de las oficinas mencionadas se realizará en: Sede Central, en la avenida Baralt, hasta el día viernes, en su horario habitual de 8:00 am a 4:30 pm.

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Por otro lado, el Saime informó que las oficinas mencionadas a continuación contarán con los siguientes horarios de atención: Instituto Nacional del Deporte (IND): 8:00 am a 1:00 pm; Tribunal Supremo de Justicia (TSJ): 8:00 am a 1:00 pm y San Bernardino: 8:00 am a 4:30 pm. Estas sedes estarán abiertas para todos los trámites y servicios.

Mientras que las oficinas de Aragua, específicamente en la sede de La Victoria, el horario de apertura será de 8:00 am a 1:00 pm, y solo estará habilitada para la entrega de pasaportes.

En el estado Lara, la oficina Jacinto Lara, permanecerá de servicio de las 8:00 am a 1:00 pm, igualmente, solo entrega de pasaportes; mientras que la de Duaca estará abierta de 8:00 am a 4:30 pm, para todos los trámites y servicios.