Saime anuncia jornada de cedulación sin cita para el 17Ene, este es el horario

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
Saime

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció este martes una jornada de cedulación extraordinaria para este fin de semana en todas las sedes del organismo a nivel nacional.

La institución informó en su cuenta de Instagram sobre esta jornada de cedulación. El proceso se llevará a cabo el próximo sábado, 17 de enero, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde.

«El Saime le informa que (…) se realizará en todas las oficinas del territorio nacional una jornada sin cita de cedulación y verificación de datos para ciudadanos venezolanos y naturalizados», detalló el organismo.

Igualmente, el Saime exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada por las redes sociales oficiales del organismo. Aunque en jornadas previas hubo unidades móviles, en esta ocasión no hay reportes al respecto.

REQUISITOS DEL SAIME

Al igual que en otras jornadas, los usuarios tan solo cuentan con un requisito para emitir su documento de identidad: la copia simple del acta de nacimiento. Para naturalizados, deberán llevar una copia de la Gaceta Oficial o constancia de la nacionalización.

Cabe destacar que esta jornada está enfocada en los ciudadanos mayores de 18 años que requieran emitir su cédula o verificar sus datos. En caso de los menores de edad, es necesario hacer el proceso regular y solicitar una cita.

Esta es la primera jornada de cedulación de este 2026. Durante el año pasado, se hicieron distintos programas semejantes e incluso se realizó un proceso sin cita durante varias semanas.

