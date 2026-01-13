«No nos dejen solos»: Familiares de presos políticos protestaron en la UCV para que sigan las liberaciones

Familiares de los Presos Políticos se concentraron este martes en la Plaza del Rectorado de la UCV para exigir la liberación de todos los privados de libertad por su forma de pensar.

Con una gran bandera de Venezuela, rodeada por las fotos de los presos políticos, los familiares alzaron la voz por cada uno de estos casos.

Diego Casanova, expreso político, cuyo hermano se encuentra detenido desde el 28 de julio, y quien forma parte del Comité por la Libertad de los Presos Políticos llamó a los venezolanos a sumarse a esta causa. «Desde aquí invitamos a la población para que de manera solidaria asista a los lugares donde nos estamos concentrando, a que se movilicen de manera integral a acompañar este llamado, esta convocatoria que le hacemos a todos los sectores de distintas ideologías a movilizarse de manera plena contra la represión que estamos viviendo en el país».

«No nos dejen solos y exijamos libertad plena para todos los presos políticos en Venezuela», dijo desde una rueda de prensa en el lugar.

«Ha quedado demostrado una vez más que no puede haber transición en Venezuela si no hay libertad plena e incondicional de todos los presos políticos. La represión que los llevó a las cárceles donde están hoy continúa. Incluso, el balance que hoy podemos hacer es fatal con detenciones de personas y el despliegue de funcionarios y grupos paramilitares que continúan asechando a la población», sostuvo.

Además, aseguró que no solo no se han dado las liberaciones que esperaban, sino que incluso, han habido nuevas encarcelaciones por motivos políticos en enero. «Incluso desde que se dio este anuncio de la liberación de presos políticos hemos registrado al menos 100 nuevos casos de víctimas de la represión en Venezuela».

DESAPARICIÓN FORZADA

Aurora Silva de Superlano, esposa de Freddy Superlano, contó cómo está su esposo Freddy Superlano luego de 18 meses sin verlo. Denunció que siempre supo que el opositor estaba en el Rodeo I, pero no le permitían conocer su estado.

«Apareció el domingo 11 en el Rodeo I donde siempre lo busqué desde el domingo 21 de agosto de 2025 cuando lo trasladaron desde el Helicoide. Lo encontré fuerte físicamente y mentalmente lo encontré fortalecido en Dios y agradezco a Dios que pude comprobar que estaba vivo que era mi gran temor a lo largo de todo este tiempo», señaló.

«El Rodeo I es un centro de tortura terrible y el trato de los custodios es inhumano para los que se encuentran allí detenidos. Exigimos la liberación de todos los presos políticos del país y el cierre de todos los centros de tortura que hay en nuestro país en este momento», denunció.

En esta línea, Margareth Baduel, cuyo padre murió privado de libertad, denunció las graves condiciones de 86 presos políticos, incluido su hermano quienes tienen un estado de salud complicado que, según indicó, no son atendidas. Además, temen que aumente la cifra de 26 detenidos que han muerto bajo custodia del Estado.

«En el Rodeo I permanecen en una celda 2×2 con alimentación e hidratación restringida. Duermen en una cama de cemento, solo tienen una letrina. Deben estar ahí las 24 horas del día. No me quiero imaginar el olor al estar ahí todo el día en esas condiciones», concluyó.