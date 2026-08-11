Saime alerta uso de su imagen para cometer estafas: esta es la ‘plataforma’ que están usando delincuentes

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) alertó a los ciudadanos sobre una vía de comunicación que no pertenece a los canales oficiales de la institución y se está usando para estafas.

Por medio de sus redes sociales, el Saime advirtió que la dirección de correo electrónico direcció[email protected] no es auténtica. Por tanto, pidió a los usuarios estar atentos ante comunicaciones provenientes por esa cuenta.

La advertencia fue difundida por el Saime a través de su cuenta en Instagram, como parte de un llamado a la población a identificar las comunicaciones que no correspondan a la institución.

Asimismo, en el comunicado, el organismo precisó que ningún funcionario ni oficina del Saime utiliza cuentas con dominios públicos como Gmail, Outlook o Yahoo para realizar trámites, solicitar datos personales o pedir pagos.

El Saime enfatizó que no autorizó el uso de esa cuenta para gestiones relacionadas con sus servicios, por lo que recomendó a los ciudadanos mantenerse atentos ante cualquier comunicación recibida desde ella.

La institución reiteró en su llamado a «no dejarse engañar» y a «proteger su identidad» ante posibles intentos de estafa que se valgan de su nombre.

HORARIOS EN CARACAS POR CRISIS ELÉCTRICA

En tanto, el Saime informó que recortará los horarios de servicio al público en diversas dependencias del Distrito Capital a partir de este lunes 10 de agosto. La medida responde a las directrices oficiales del denominado Plan de Ahorro de Energía Eléctrica y Agua.

Según la información que el organismo difundió en la red social X, la dependencia que opera en las instalaciones del Instituto Nacional de Deporte (IND) atenderá usuarios únicamente los días lunes, miércoles y viernes, en una franja comprendida entre las 8:00 a. m. y las 12:30 p. m.

Por su parte, los módulos del Saime situados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Defensa Pública (DP) y la sede militar de Fuerte Tiuna recibirán solicitudes de lunes a viernes, también en el bloque matutino de 8:00 a. m. a 12:30 p. m.

El organismo precisó que el resto de las taquillas de atención distribuidas en el Distrito Capital continuará con sus actividades habituales. Dichas sedes mantendrán las operaciones de lunes a viernes en el turno continuo de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

Otros estados también están aplicando un esquema similar. Por tanto, el Saime exhortó informarse a través de sus redes sociales.