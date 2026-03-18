Venezuela

Sacaron a Padrino López: Este es el nuevo ministro de la Defensa que designó Delcy Rodríguez

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
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La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció este miércoles cambios en el Ministerio de la Defensa de Venezuela.

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En ese sentido, designó al G/J Gustavo González López como nuevo encargado de la cartera.

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Asimismo, Delcy Rodríguez envió un mensaje a Vladimir Padrino López, quien estuvo por más de una década al mando de ese ministerio.

«Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su lealtad a la patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país. Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas», indicó.

¿QUIÉN ES EL NUEVO MINISTRO DE LA DEFENSA? 

Gustavo González López es egresado de la Academia Militar de Venezuela en 1982.

Previamente se desempeñó como ministro para las Relaciones Interiores Justicia y Paz y como director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

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Asimismo, fue comandante general de la Milicia Bolivariana y director del Consejo de Seguridad e Inteligencia de la Presidencia de la República.

También en la administración civil ha ejercido otros cargos, entre los que destacan: presidente de la C.A. Metro de Caracas  y director general de la Oficina de Planificación y Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Infraestructura.

 

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