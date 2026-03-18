Ernesto Villegas se separa del PSUV para postularse a la Defensoría del Pueblo, esta es la carta

(EFE).- El ministro de Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas, informó este miércoles que solicitó al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que suprima su nombre del registro de militantes, luego de postularse a la Defensoría del Pueblo, tras la renuncia de Alfredo Ruiz, quien era también afín al chavismo.

A través de una publicación en X, Villegas explicó que ya en marzo de 2024 se separó de la militancia activa del PSUV para pasar a integrar el Movimiento Futuro, lanzado por Nicolás Maduro, del cual también se desvinculó en septiembre de 2025.

«Realizo esta solicitud en virtud de que he decidido postular mi nombre en el proceso de selección de un nuevo defensor o defensora del pueblo convocado por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), para el cual resulta incompatible la militancia en organizaciones con fines políticos», reza la carta enviada al secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, y compartida por el ministro en la red social.

Comparto texto que, con fecha 11 de marzo, remití a Diosdado Cabello Rondón en su condición de secretario general del PSUV. Caracas, 11 de marzo de 2026

Ciudadano

DIOSDADO CABELLO RONDÓN

Secretario general del PSUV

Presente. Me dirijo a Usted con ocasión de solicitar la… pic.twitter.com/c0w4w9mj14 — Ernesto Villegas Poljak (@VillegasPoljak) March 18, 2026

LO QUE DICE ERNESTO VILLEGAS

Villegas aseguró en la misiva que de ser elegido como titular de la Defensoría del Pueblo, ejercerá el cargo «libre de directrices partidistas y de cualquier otra índole distintas a las establecidas» por la Constitución y la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

Además, dijo que el ataque militar de Estados Unidos al país suramericano que terminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, abrió un «nuevo ciclo político» que interpela a todos, exigiendo determinación, autocrítica y rectificación «en todo cuanto sea necesario para recomponer» la soberanía dentro de la Constitución.

El proceso para designar a un nuevo defensor del pueblo y fiscal general se inició después de que Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos afines del chavismo, renunciaran el pasado 25 de febrero a estos cargos.

Las renuncias de Saab y Ruiz se dieron en medio de la aplicación de la Ley de Amnistía promulgada en febrero y que permite, en teoría, liberaciones de presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, aunque la norma solo contempla 13 «hechos» ocurridos en 13 años.

El lunes, el Parlamento informó que un total de 134 personas se postularon para estos dos cargos.

EFE