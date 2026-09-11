Saca tus cuentas: Lo que tendrán que gastar los padres en útiles y uniformes para el nuevo año escolar

El próximo 14 de septiembre está previsto que inicie el nuevo año escolar en el país. Sin embargo, para muchos padres es un golpe al bolsillo la compra de los útiles y los uniformes.

El equipo de Caraota Digital realizó un recorrido por varios comercios del centro de Caracas, así como las ferias escolares en búsqueda de los mejores precios en los artículos básicos que tienen las listas escolares.

Libretas: Puedes encontrarlas en $1 en las ferias escolares, aunque en otros comercios pueden ir desde $1,25 hasta $2,50; esto dependiendo del cuaderno que decidas llevar. Incluso puedes conseguir otros en un precio más elevado si deseas que tenga un diseño especial para tus hijos.

Puedes encontrarlas en $1 en las ferias escolares, aunque en otros comercios pueden ir desde $1,25 hasta $2,50; esto dependiendo del cuaderno que decidas llevar. Incluso puedes conseguir otros en un precio más elevado si deseas que tenga un diseño especial para tus hijos. Carpeta marrón con gancho: Se encuentran con precios que van desde los $0,70 hasta los $2,40 en tiendas. En las ferias escolares puedes conseguirla en 0,80 dólares.

Se encuentran con precios que van desde los $0,70 hasta los $2,40 en tiendas. En las ferias escolares puedes conseguirla en 0,80 dólares. Caja de plastilina: Los precios suelen variar depende del tamaño y la marca, aunque los mismos pueden ir desde $1,80 hasta $4,15. Aunque en las ferias se encuentran en $2.

Los precios suelen variar depende del tamaño y la marca, aunque los mismos pueden ir desde $1,80 hasta $4,15. Aunque en las ferias se encuentran en $2. Silicón líquido: Igualmente su precio puede variar depende del tamaño y la marca. Por ejemplo, un pote pequeño puede ir desde $3 hasta $5,80 en algunas tiendas. Mientras en las ferias lo puedes conseguir en $2.

Igualmente su precio puede variar depende del tamaño y la marca. Por ejemplo, un pote pequeño puede ir desde $3 hasta $5,80 en algunas tiendas. Mientras en las ferias lo puedes conseguir en $2. Marcador de pizarra acrílica: Los precios van desde $0,60 a $1,10 dependiendo de la marca, pero en las ferias los venden en $1.

Los precios van desde $0,60 a $1,10 dependiendo de la marca, pero en las ferias los venden en $1. Marcador permanente fino: El costo va desde $1 en las ferias escolares hasta $2,85 en algunas tiendas.

El costo va desde $1 en las ferias escolares hasta $2,85 en algunas tiendas. Cuentos educativos: Los pueden encontrar entre 3 y 4 dólares.

Los pueden encontrar entre 3 y 4 dólares. Pinta dedos: Dependiendo de la marca varía el precio, pero se pueden encontrar desde $2,56 hasta $3,80 en tiendas. En ferias escolares valen $3.

Dependiendo de la marca varía el precio, pero se pueden encontrar desde $2,56 hasta $3,80 en tiendas. En ferias escolares valen $3. Pinceles: Si desea uno fino puede costar entre $0,40 o $0,50. Ahora si es grueso va desde $0,80 a $1,20.

Si desea uno fino puede costar entre $0,40 o $0,50. Ahora si es grueso va desde $0,80 a $1,20. Plastidedos: Igual depende la marca que desees comprar. Sin embargo, los precios van desde $1,80 hasta $4,90 en tiendas. En las ferias este producto si vale $6.

Block de una línea: Los puedes encontrar entre $2,5 y $3.

Los puedes encontrar entre $2,5 y $3. Lámina de foami: Depende del tamaño que elijas el costo puede ser entre $0,42 y $1,80.

Depende del tamaño que elijas el costo puede ser entre $0,42 y $1,80. Resma de hojas blancas: Los precios varían dependiendo de la cantidad de hojas que lleves. Por ejemplo: una resma de 100 hojas vale $2. Una de 250 hojas cuesta $5; una de 500 hojas tiene un costo de $8. Ahora 50 hojas vale $1 en las ferias escolares.

Los precios varían dependiendo de la cantidad de hojas que lleves. Por ejemplo: una resma de 100 hojas vale $2. Una de 250 hojas cuesta $5; una de 500 hojas tiene un costo de $8. Ahora 50 hojas vale $1 en las ferias escolares. Lápiz bicolor: Te salen entre $0,50 y $0,62.

Te salen entre $0,50 y $0,62. Regla de plástico: Puede costar $0,70 en las ferias escolares. Mientras en tiendas pueden ir desde $0,90 a $2.

Puede costar $0,70 en las ferias escolares. Mientras en tiendas pueden ir desde $0,90 a $2. Caja de colores: Según la marca que elijas y la cantidad de colores los mismos te pueden costar de $3,60 a $9. Estos precios por ejemplo son de una caja de 12 colores.

Según la marca que elijas y la cantidad de colores los mismos te pueden costar de $3,60 a $9. Estos precios por ejemplo son de una caja de 12 colores. Goma de borrar: Puede salir desde $0,50 a $1, depende del lugar donde la adquieras, así como el tamaño y la marca.

Puede salir desde $0,50 a $1, depende del lugar donde la adquieras, así como el tamaño y la marca. Caja de lápices: Los más solicitados por los padres son los Mongol, por lo que una caja puede costar entre $3,25 y $4,8 en tiendas. En las ferias escolares te sale en $4.

Los más solicitados por los padres son los Mongol, por lo que una caja puede costar entre $3,25 y $4,8 en tiendas. En las ferias escolares te sale en $4. Sacapuntas con depósito: Puede costar desde $0,30 hasta $1,5 depende del tamaño que quieras.

Puede costar desde $0,30 hasta $1,5 depende del tamaño que quieras. Tijera punta roma: En las ferias te sale en $1. Mientras en las tiendas cuesta desde $1,8 a $2,20.

En las ferias te sale en $1. Mientras en las tiendas cuesta desde $1,8 a $2,20. Pega en barra: El precio dependerá del tamaño y la marca. En las ferias cuestan $1 y en las tiendas están desde $1,8 a $2,20 en caso de que sea una mediana.

Juego de geometría: Puede costar $2,95.

Puede costar $2,95. Carpeta amarilla: Cuesta $0,60

Cuesta $0,60 Resaltadores: Depende de la marca, los mismos te pueden costar desde $0,85.

Depende de la marca, los mismos te pueden costar desde $0,85. Caja de témperas: Los precios varían, aunque pueden ir desde los $3.

Los precios varían, aunque pueden ir desde los $3. Bolígrafos: Valen desde $0,50 a $1.

Valen desde $0,50 a $1. Hojas de exámenes: Pueden costarte entre $1,95 a $2.

Pueden costarte entre $1,95 a $2. Pega Blanca: Tiene un costo de $3,15, aunque puede variar depende del tamaño y la marca.

Tiene un costo de $3,15, aunque puede variar depende del tamaño y la marca. Papel contac: El costo es diferente en caso de que lo quieras de colores, transparente o con diseños. Aunque los precios pueden ir desde $1,65 a $5.

El costo es diferente en caso de que lo quieras de colores, transparente o con diseños. Aunque los precios pueden ir desde $1,65 a $5. Barras de silicón: Los precios van desde $1,05 si es delgada la barra o $1,95 en caso de que sea gruesa.

Los precios van desde $1,05 si es delgada la barra o $1,95 en caso de que sea gruesa. Estambre: Cuesta $0,38.

Cuesta $0,38. Papel crepé: Tiene un valor de $0,69.

Tiene un valor de $0,69. Block de construcción: Los puedes encontrar desde $0,91 a $1.

Los puedes encontrar desde $0,91 a $1. Cartulina: Vale $0,88 en caso de que sea unicolor y si es escarchada doble cara cuesta $1,92.

Vale $0,88 en caso de que sea unicolor y si es escarchada doble cara cuesta $1,92. Papel Bond: Lo encuentras en $0,30 cada lámina.

UNIFORMES

Los costo de los uniformes también debes sumarlo en los gastos previstos para el inicio del año escolar.

De acuerdo al recorrido realizado en las ferias escolares, las chemise van desde los $8, los pantalones desde los $10, los sueter desde los $12, los monos $8, franelas en $5.

Aunque en otras tiendas ubicadas en el centro de Caracas puedes encontrar camisas desde $4,80, los pantalones en $19, franela desde $3,60, sueter en $18, faldas en $14,40. Las batas de laboratorio salen $15.