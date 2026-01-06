Saab ordenó investigar las muertes ocurridas durante ataques de EEUU y envió mensaje al juez que lleva el caso de Maduro

El fiscal general, Tarek William Saab realizó tres peticiones y exigencias a los Estados Unidos y la comunidad internacional tras la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

«Exijo de manera inmediata la libertad, sin condiciones, tanto del ciudadano presidente como de la primera dama Cilia Flores», dijo durante un acto en el que una comisión parlamentaria de la Asamblea Nacional le notificó formalmente su instalación.

Asimismo, exigió a los organismos internacionales que se pronuncien, «no solamente condenando esta acción, sino con base en lo que establece el propio derecho internacional, hoy herido de muerte, y actúen en consecuencia para que se concrete la libertad inmediata del presidente de la República y su esposa».

Además, Saab hizo un llamado directo a quienes llevan el caso en Nueva York. «Quiero hacer un llamado al juez Alvin Hellerstein a que respete la legalidad internacional y proceda a reconocer la falta de jurisdicción del tribunal a su mando para enjuiciar a un mandatario de una nación soberana como Venezuela, que está protegido por una inmunidad diplomática como jefe de Estado y a que cesen todas las violaciones a los derechos humanos que se han ejecutado en contra del primer mandatario, su esposa y en contra del pueblo venezolano».

Por otra parte, anunció la designación por parte del Ministerio Público de tres fiscales para investigar las decenas de bajas civiles y militares ocurridas en medio de «este crimen de guerra, de esta agresión contra la patria venezolana».

Para finalizar, expresó su apoyo a Delcy Rodríguez en sus nuevas funciones dentro del gobierno. «Quiero saludar la designación de la doctora Delcy Rodríguez como presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, a quien ofrecemos todo nuestro apoyo en el marco de la cooperación entre poderes públicos», concluyó.