Saab dice que están «dispuestos a reanudar el diálogo» con EEUU en medio de las tensiones en el Caribe

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que Venezuela «sigue dispuesta a reanudar el diálogo» con Estados Unidos, en medio de las tensiones por el despliegue militar en el mar Caribe.

Durante una entrevista ofrecida al programa Newshour de la BBC, Saab acotó que Estados Unidos quería un «cambio de régimen» en Venezuela.

«Sin duda Trump quiere derrocar nuestro gobierno», indico.

Además, Saab acusó a EEUU de intentar apoderarse de los recursos naturales del país, incluyendo las reservas de oro, petróleo y cobre.

Con respecto a los posibles ataques de EEUU en Venezuela, el fiscal señaló que «no debería ocurrir, pero estamos preparados».

TRUMP DICE QUE VENEZUELA «HA OFRECIDO DE TODO» PORQUE NO QUIERE «METERSE» CON EEUU

El presidente Donald Trump confirmó que Nicolás Maduro le «ha ofrecido de todo» con tal de poner fin al conflicto entre Venezuela y Estados Unidos.

«Él me ha ofrecido de todo. Tienes razón. ¿Sabes por qué? Porque no quiere meterse con Estados Unidos», dijo Trump a los periodistas desde la Casa Blanca.

Vale mencionar que el diario The New York Times publicó un artículo en el que mencionaba que Maduro habría ofrecido a Trump abrir «todos los proyectos petrolíferos y auríferos existentes y futuros a empresas estadounidenses, conceder contratos preferenciales a empresas estadounidenses, invertir el flujo de exportaciones de petróleo venezolano de China a Estados Unidos y reducir drásticamente los contratos energéticos y mineros de su país con empresas chinas, iraníes y rusas».

Sin embargo, el gobierno de Trump acabó rechazando las concesiones económicas de Maduro y suspendió la diplomacia con Venezuela. Esta medida acabó con el acuerdo, dijeron personas cercanas a las conversaciones al medio estadounidense.

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, acotó que el asedio del Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela es su interés por los recursos naturales del país.

«Olvídense de excusas, olvídense de argumentos fallidos, de fake news, de falsos positivos contra nuestro país; la única razón, la verdadera razón del asedio y del ataque contra Venezuela son sus recursos naturales», manifestó.