Maduro confirmó la «suspensión inmediata» del acuerdo gasífero con Trinidad y Tobago y lanzó duro mensaje a la primera ministra de la isla

Nicolás Maduro confirmó la noche de este lunes la suspensión del acuerdo gasífero con Trinidad y Tobago tras la solicitud realizada por Delcy Rodríguez y funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos.

«Aprobé la medida cautelar de la suspensión inmediata del acuerdo. Pedí elevar el caso al Consejo de Estado, al Tribunal Supremo de Justicia y a la Asamblea Nacional para recibir recomendaciones y tomar una medida estructural muy pronto sobre esa materia», indicó.

Maduro sostuvo que la cooperación con Trinidad y Tobago fue suscrita «con mucha ilusión hace años para el desarrollo de los bloques de gas compartido». Asimismo, acusó a la primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, de ser una «propulsora de la guerra».

«Pero ante la amenaza de la primera ministra de convertir a Trinidad y Tobago en el portaaviones del imperio estadounidense contra Venezuela, contra Suramérica, queda una sola alternativa», dijo.

#28Oct | Nicolás Maduro confirmó la noche de este lunes la suspensión del acuerdo gasífero con Trinidad y Tobago tras la solicitud realizada por Delcy Rodríguez y funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos. Video: VTV pic.twitter.com/H0lMFIu41l — Caraota Digital (@CaraotaDigital) October 28, 2025

Además, señaló que el gobierno de la isla tiene las pruebas del «autoataque» que preparaba la Agencia Central de Inteligencia (CIA) contra el destructor USS Gravely.

«Afortunadamente, tenemos buena colaboración internacional y equipo interno de contrainteligencia, que desde el sábado y parte del día domingo lograron la captura de un grupo de mercenarios preparados y financiados por la CIA. Con estas capturas logramos descubrir el plan de un autoataque que la CIA realizaría a las naves estadounidenses, situadas al frente de Venezuela, en Trinidad y Tobago», comentó.