Saab apoya diálogo entre Trump y Maduro y advierte que «ataques aéreos contra el país implicarían el inicio de una guerra en el Caribe»

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, señaló este miércoles que apoya un diálogo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Nicolás Maduro para así evitar un conflicto en el mar Caribe.

«El propio presidente de EEUU ha dicho unas cuatro veces que está ganado a las conversaciones directas con Maduro y bienvenido eso sea», dijo a los medios de comunicación.

Asimismo, sostuvo que Venezuela está «resistiendo una amenaza donde se ha pretendido convertir al país en una nueva Gaza».

«Maduro ha sido un genio en la diplomacia, en tener el pulso claro para el diálogo, para la convivencia pacífica, para que las diferencias con EEUU se diriman por la vía de la conversación, y eso creo que es lo que va a pasar. Otros quieren lo contrario, pero Venezuela tiene como defenderse», comentó.

Además, resaltó que ataques aéreos contra Venezuela «implicarían el inicio de una guerra en el Caribe y yo concluyo que vencerá el diálogo y las conversaciones».

TRUMP QUIERE HABLAR CON MADURO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que «podría hablar» con Nicolás Maduro, para «salvar muchas vidas» y agregó que se pueden «hacer las cosas por las buenas», pero también «por las malas».

Trump defendió su decisión de una posible comunicación con Maduro cuando una reportera a bordo del avión presidencial le cuestionó sobre por qué dialogar con el venezolano si lo han denunciado como supuesto líder de una organización terrorista extranjera: «Podría hablar con él, ya veremos», respondió el mandatario estadounidense.

«Es el líder» y «podemos salvar vidas», agregó Trump, que también responsabilizó a Maduro de «enviar» a millones de personas a Estados Unidos y concluyó diciendo que no se encuentra contento con el tema.