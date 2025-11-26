Saab dice que han «asesinado» a 80 personas en el Caribe: «Al parecer lo que había en las embarcaciones eran bolsas con atún y camarones»

El fiscal general, Tarek William Saab, rechazó este miércoles el despliegue de los Estados Unidos en el Caribe, así como los bombardeos que han realizado en contra de embarcaciones supuestamente relacionadas con el narcotráfico.

«Vean la excusa contra Venezuela de supuestamente ser esta nación un traficante de drogas. Venezuela no produce ni cocaína, ni marihuana», dijo Saab, al tiempo que recordó que según la ONU, el 95% de la droga que sale de Sudamérica pasa por otras rutas.

«¿Qué tiene que ver esto con Venezuela para que estén inventando toda esa narrativa con la excusa de invadir nuestro país?», indicó Saab.

En ese sentido, sostuvo que rechaza el ataque a 20 lanchas en aguas internacionales. «Supuestamente transportaban drogas ilícitas, pero al parecer lo que había era peces, bolsas con atún y camarones», añadió.

En esta línea, recalcó su rechazo a los bombardeos en el Caribe. «Se estima que han asesinado a 80 personas en ataques en el Caribe y Pacífico, practicando crímenes de lesa humanidad, para causar supuestamente en el pueblo de Venezuela, una implosión, una fractura».

«La unidad del pueblo y el Estado venezolano es invencible. Han violado el derecho internacional, la convención de la ONU sobre el derecho del mar, el uso de la fuerza letal contra un buque civil en aguas internacionales, al menos que se trata de defensa propia o esté autorizado por la ONU», explicó.

«Estamos, con lo que ha ocurrido en Venezuela y el Caribe, a las puertas de la extinción del derecho internacional de los derechos humanos», manifestó.

Para finalizar, ofreció un balance de la lucha contra las drogas en los últimos años en Venezuela. «Por el delito de tráfico de drogas se han presentado 52.209 acusaciones y 60.820 imputaciones en los últimos ocho años. En total han resultado condenados 21.370 procesados».

«A la fecha las autoridades venezolanas han incautado 370 toneladas de drogas ilícitas en los últimos ocho años», concluyó.