Zapatero habló de la Ley de Amnistía: «Estábamos intentando esas liberaciones, han sido centenares»

El expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, aterrizó este viernes en Caracas y manifestó su satisfacción con la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, propuesta por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez.

Zapatero arribó a la ciudad capital y afirmó que va a atender a las familias de los presos políticos. «Estábamos intentando que esas liberaciones se produjeran, han sido muchas, decenas, centenares», acotó el mandatario.

«Diría, bueno, siempre tuve la comprensión en esta tarea de Delcy Rodríguez y de Jorge Rodríguez. Ahora puedo hablar un poco más y me siento muy, muy satisfecho de la Ley de Amnistía», acotó Zapatero, quien se reunirá con Delcy Rodríguez.

Para el político español, se trata de una «ley ambiciosa» que «está deseando toda la sociedad venezolana». En ese sentido, pidió que las medidas de esta legislación «cubra a todos y llegue a todos».

ZAPATERO PIDE DIÁLOGO

El exmandatario sostuvo que esta ley se alcanzó gracias al «diálogo» y pidió que continúen las conversaciones entre todos los sectores políticos. «Hay que escuchar mucho, hay que dialogar, hay que entender», agregó Zapatero.

«Cada uno tiene su historia, su posición política, pero siempre a través del diálogo se han construido los mejores procesos. Bueno, hay un renacer de los afectos, de los respetos», concluyó Zapatero, quien insistió en la necesidad del «perdón».

Fuentes dijeron a El Mundo que el expresidente español se reunió al mediodía de este viernes con Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores. Previamente, reconoció que «tiene una gran confianza» con la mandataria encargada.

La oficina de Zapatero precisó que el expresidente fue invitado por el «coordinador del Programa para la Paz y Convivencia Democrática». Su objetivo, según su equipo, es «contribuir a los acuerdos necesarios» en Venezuela.