Venezuela

Zapatero habló de la Ley de Amnistía: «Estábamos intentando esas liberaciones, han sido centenares»

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Zapatero

El expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, aterrizó este viernes en Caracas y manifestó su satisfacción con la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, propuesta por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez.

Contents

Zapatero arribó a la ciudad capital y afirmó que va a atender a las familias de los presos políticos. «Estábamos intentando que esas liberaciones se produjeran, han sido muchas, decenas, centenares», acotó el mandatario.

Leer Más

Constantes fallas eléctricas reavivan temor de un megapagón como el de 2019 entre los venezolanos
Constantes fallas eléctricas reavivan temor de un megapagón como el de 2019 entre los venezolanos
María Corina le levantó la mano a Corina Yoris como su sustituta para las elecciones presidenciales
La advertencia que lanzó Diosdado Cabello si «ocurriera algo» en el país tras tensión por despliegue militar de EEUU

«Diría, bueno, siempre tuve la comprensión en esta tarea de Delcy Rodríguez y de Jorge Rodríguez. Ahora puedo hablar un poco más y me siento muy, muy satisfecho de la Ley de Amnistía», acotó Zapatero, quien se reunirá con Delcy Rodríguez.

Para el político español, se trata de una «ley ambiciosa» que «está deseando toda la sociedad venezolana». En ese sentido, pidió que las medidas de esta legislación «cubra a todos y llegue a todos».

El exmandatario sostuvo que esta ley se alcanzó gracias al «diálogo» y pidió que continúen las conversaciones entre todos los sectores políticos. «Hay que escuchar mucho, hay que dialogar, hay que entender», agregó Zapatero.

«Cada uno tiene su historia, su posición política, pero siempre a través del diálogo se han construido los mejores procesos. Bueno, hay un renacer de los afectos, de los respetos», concluyó Zapatero, quien insistió en la necesidad del «perdón».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL PAÍS: RODRÍGUEZ ZAPATERO LLEGÓ A CARACAS PARA REUNIRSE CON DELCY RODRÍGUEZ, CAPRILES, STALIN GONZÁLEZ Y ENRIQUE MÁRQUEZ

Fuentes dijeron a El Mundo que el expresidente español se reunió al mediodía de este viernes con Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores. Previamente, reconoció que «tiene una gran confianza» con la mandataria encargada.

La oficina de Zapatero precisó que el expresidente fue invitado por el «coordinador del Programa para la Paz y Convivencia Democrática». Su objetivo, según su equipo, es «contribuir a los acuerdos necesarios» en Venezuela.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

La versión oficial del asesinato de una expolicía en San Felipe, confirmaron detención del sospechoso
Sucesos
La difusión de un video grabado dentro de una guardería de Inglewood, en Los Ángeles, en California (EEUU), ha provocado indignación y preocupación entre padres y autoridades locales, luego de que el mismo mostrara a una maestra golpear a una niña con autismo.  
VIDEO VIRAL: Maestra golpeó con un zapato a una niña con autismo y desató indignación en Los Ángeles
EEUU
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el arresto de un hombre en California acusado de intentar extorsionar a la familia de Nancy Guthrie, madre de la periodista de NBC Savannah Guthrie, en medio de una investigación por secuestro.  
Intentó extorsionar a la familia de la madre de la periodista de NBC que fue secuestrada, así lo descubrió el FBI
EEUU