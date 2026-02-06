El País: Rodríguez Zapatero llegó a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez, Capriles, Stalin González y Enrique Márquez

El expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, arribó este viernes a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez, Henrique Capriles, Stalin González y Enrique Márquez.

Está previsto que en esta serie de reuniones el político español ejerza como mediador. También se espera que sostenga encuentros con Antonio Ecarri.

Según el medio español El País, Zapatero arribó a Venezuela, entre otras cosas, para colaborar en el proceso de excarcelaciones masivas que prepara el gobierno encargado de Delcy Rodríguez como parte de la Ley de Amnistía que fue aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional.

Zapatero lleva años recibiendo fuertes cuestionamientos con respecto a su interlocución con los hermanos Rodríguez. Sin embargo, el dirigente político ha defendido su postura de guardar silencio con respecto a los procesos en Venezuela. Además, se ha acreditado la liberación de decenas de presos en los últimos años.

De hecho, muchos medios le acreditan a Zapatero, así como a Luiz Inácio Lula da Silva y Qatar las liberaciones de presos políticos que ha hecho el gobierno encargado de Delcy Rodríguez desde el pasado 8 enero tras el ataque de los Estados Unidos a Caracas.