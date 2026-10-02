Rocío San Miguel rompió el silencio tras obtener la libertad plena, esto dijo sobre el caso

La defensora de Derechos Humanos, Rocío San Miguel, celebró la medida de libertad plena emitida a su favor respecto a los cargos formulados en su contra.

«Esta decisión ratifica lo que sostuve desde el primer día de mi detención, el 9 de febrero de 2024: soy inocente. Durante este tiempo fueron puestos a prueba mi capacidad de resistencia y el verdadero peso de mis principios», indicó.

«Agradezco profundamente a mi familia, especialmente a mi hija, por su amor y fortaleza, a la sociedad civil venezolana, a los organismos internacionales, misiones diplomáticas y organizaciones de derechos humanos que acompañaron mi situación», añadió.

En esta línea, destacó a quienes siempre la acompañaron. «Y vaya mi especial reconocimiento por toda su ayuda a Amnistía Internacional, Front Line Defenders, Human Rights Foundation, a mis abogados Theresly Malave, Juan González Taguaruco, Juan Carlos Gutiérrez y Héctor Faúndez; así como al presidente José Luis Rodríguez Zapatero».

Hoy culmina un duro capítulo mi vida. El Tribunal 3.º de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de terrorismo hace unos minutos ha dictado sentencia absolutoria, declarándome libre de responsabilidad penal respecto de los cargos formulados en mi… — Rocío San Miguel (@rociosanmiguel) October 2, 2026

«Hoy recibo esta decisión con gratitud, pero también pensando en quienes todavía esperan justicia. Mi solidaridad está con todos los ciudadanos, activistas y presos políticos que continúan enfrentando procesos penales y situaciones de vulnerabilidad», indicó.

Además, aseguró que la justicia solo será plena cuando el debido proceso, la dignidad humana y los derechos fundamentales sean una garantía para todos los venezolanos.

«En cuanto a las condenas emitidas en este caso contra otros acusados, espero que queden anuladas por ser profundamente injustas», aseguró.

«Continuaré trabajando con la misma transparencia y convicción por el respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento del Estado de Derecho y por una Venezuela democrática», concluyó.