Dieron libertad plena a Rocío San Miguel y condenaron a 10 personas por caso Brazalete Blanco, esto dijo el fiscal

El fiscal general de la República, Larry Devoe, anunció que este jueves 1 de octubre, el Ministerio Público solicitó sentencia absolutoria para la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y otras tres personas que enfrentaban un proceso penal, relacionado con el caso «Brazalete Blanco».

«La solicitud se realizó luego de un análisis objetivo de los hechos y las pruebas debatidas durante el juicio oral y público, de conformidad con lo establecido en el COPP», indicó.

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«Como parte de buena fe, el Ministerio Público debe actuar siempre en búsqueda de la verdad y en consonancia con el principio de presunción de inocencia consagrado en la Constitución», añadió.

En este sentido, señaló que el Tribunal de la causa acordó la solicitud, y en consecuencia decretó la libertad plena y sin restricciones de los referidos ciudadanos.

«En esta misma causa, 10 ciudadanos resultaron condenados luego de que se acreditara plenamente su participación en los hechos objeto del proceso», acotó.

«Desde el Ministerio Público reiteramos nuestro compromiso con el debido proceso, la legalidad y el respeto irrestricto de los derechos humanos», concluyó.

Mientras tanto, Foro Penal ofreció detalles sobre las condenas por los delitos de conspiración de Guillermo Enrique César 12 años de cárcel; Angelo Heredia 18 años y Ronald Ferrer 12 años.

#1Oct 11:20pm Equipo del @ForoPenal Caracas confirmando por Estefanía Migliorini y Johan Angel a las afueras del Palacio de justicia, informando que fueron condenados por el delito de conspiración:

Guillermo Enrique César 12 años.

Angelo Heredia 18 años

Ronald Ferrer 12 años… pic.twitter.com/nnfNRLpDIT — Foro Penal (@ForoPenal) October 2, 2026

Asimismo, emitieron condenas por tres años por encubrimiento a Karen Gómez, Carlos Sánchez, Guillermo Henrry César, y Diana. Mientras tanto a Jesús Suárez le otorgaron medida cautelar.

Además, indicaron que aparte de Rocío San Miguel obtuvieron libertad plena Alejandro González, Luis Camacaro y Guillermo López.