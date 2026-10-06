Rocío San Miguel es «optimista» respecto a la FANB: «Creo que son posibles los cambios»

La activista Rocío San Miguel, presidente de la ONG Control Ciudadano, reconoció este lunes que es «optimista propositiva» respecto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), alegando que los «cambios son posibles».

San Miguel, quien pasó casi dos años como presa política, habló en el Noticiero Venevisión sobre la FANB. «Creo que son posibles los cambios. En este momento están ocurriendo cosas que estamos observando, son muy silentes, pero muy positivas», dijo.

«Hay una transformación que hemos visto en el Ejército, la creación nuevamente de las divisiones, el desmantelamiento de los que parecen ser las REDI (Regiones Estratégicas de Defensa Integral), ZODI (Zonas Operativas de Defensa Integral) y las ADI (Áreas de Defensa Integral)», apuntó San Miguel.

La también abogada afirmó que estos entes eran «de alguna manera la cubanización de la FAN». «Ojalá se desmonte esa estructura inoperativa, se fortalezca el poder y la capacidad operativa en las fronteras», añadió.

«Que se cambie esa doctrina del empleo de la FAN para ser un país verdaderamente soberano y capaz de defender la integridad territorial. Que tengamos el pleno dominio de nuestro territorio y seamos capaces de defenderlo», agregó San Miguel.

LA FANB DEL FUTURO

La activista sostuvo que el «poder militar en una democracia moderna tiene que estar subordinado al poder civil». En ese sentido, consideró que la FANB tendría que estar «al servicio de la nación» y «ser objeto de contraloría y rendición de cuentas».

«Tiene que ser profesional y adecuado a los términos de la modernidad. Hay una permanente ejecución de tareas alrededor del poder», apuntó San Miguel. La FANB, bajo esta propuesta, no podría responder a «un partido o preferencia política».

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Por otra parte, San Miguel pidió entender el «significado e importancia» de la liberación de los presos políticos. «Creo que vamos a llegar a este punto más temprano que tarde, a la libertad plena de todas estas personas», analizó.

San Miguel concluyó que, independientemente de las circunstancias, hay que tener «el compromiso ineludible» de «avanzar en todas las propuestas que sean necesarias para producir el fortalecimiento institucional y las transformaciones que el país requiere».

La abogada fue detenida en febrero de 2024, al igual que su hija, dos hermanos, padre y exesposo. Tras los hechos del 3 de enero, fue excarcelada a principios de este año, pero no recibió la libertad plena hasta la semana pasada.