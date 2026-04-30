Revelaron nuevos e impactantes detalles de cómo arribó a Venezuela la mujer que asesinó a su nuera en México

En las últimas horas han salido a la luz nuevos detalles sobre cómo arribó a Venezuela la mexicana Erika María Guadalupe Herrera Coriand, luego de matar a la exreina de belleza Carolina Flores el pasado 15 de abril.

«La señora Erika María Guadalupe habría entrado a Venezuela vía Panamá el 16 de abril, es decir, un día después del asesinato», reveló el periodista Norberto Mazza.

Mazza señaló que la Fiscalía de México habría notificado, por los contactos que generalmente se tienen a través de Interpol, que posiblemente podría entrar a Caracas una señora de nombre Erika María Guadalupe «N», de 63 años, «y que le urgía, por lo menos, detenerla hasta que se iniciase la averiguación por cargos de asesinato de su nuera».

Al aterrizar en Venezuela la habrían detenido por «desacato a la autoridad», con el objetivo de ganar tiempo. Por lo cual las autoridades venezolanas la mantuvieron privada de libertad por 48 horas.

Sin embargo, fue el 29 de abril que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió oficialmente una ficha roja para la captura de Erika “N”.

«En esas 48 horas llegaron precisamente las informaciones oficiales de la tarjeta roja de Interpol que autorizan a actuar y a detenerla por la presunción de homicidio. Ella se negó a ser detenida, dijo que estaba en otro país, que no tenían autoridad para detenerla por un delito que no había cometido, o incluso lo negó», acotó Mazza.

Posteriormente, la mujer quedó a disposición de Interpol en Venezuela a la espera del proceso de extradición a México.

Aunque su hijo no estuvo involucrado directamente en el asesinato, permitió que escapara. Tras cometer el asesinato, la mujer tomó sus maletas y se fue del departamento en taxi. Su hijo no la detuvo, ni denunció el asesinato.

Al día siguiente, luego de quedarse en el apartamento toda la noche con el cadáver de su esposa, acudió a las autoridades para denunciar lo sucedido, una vez su madre ya no se encontraba en el país.

En este sentido, aunque las autoridades no lo han detenido, sigue la investigación al respecto.