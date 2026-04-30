Venezuela

EN VIDEO: Funcionarios policiales colocaron múltiples piquetes para impedir concentración de trabajadores en Caracas

Angel David Quintero
Angel David Quintero
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concentración

Organismos de seguridad rodearon con un gran piquete policial la Plaza Morelos en el centro de Caracas, lugar anunciado por los trabajadores para la concentración de este jueves para exigir un mejor salario.

Al lugar solo pudieron arribar los trabajadores que llegaron a primera hora de la mañana. Sin embargo, tras la instalación del piquete policial los funcionarios antimotines han impedido que más trabajadores se sumaran a la concentración bloqueándoles el paso.

Aunque en un principio estaba previsto que la marcha saliera a las 11 de la mañana, el piquete policial lo impidió.

José Patines, dirigente sindical, aseguró que se mantendrán en las calles, a pesar de que este jueves no pudieron cumplir la ruta. «Le tienen miedo al venezolano de a pie, queremos elecciones libres ya».

«Los funcionarios están de acuerdo que estemos aquí porque sus papás tienen una pensión de 130 bolívares, ellos son consientes y están pasando hambre, pero es su trabajo. No todos quiere caer a palos», comentó.

Destacó que el aumento del salario previsto para este 1 de mayo se «lo comerá la inflación».

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«Mientras esos pseudo diputados están en la Asamblea, que no se saben con cuántos votos ganaron, ganan alrededor de 2000 dólares, nosotros tenemos una pensión de 130 bolívares», denunció uno de los trabajadores identificado como Ángel García.

Asimismo, los trabajadores destacaron que una vez más queda en evidencia que siguen sufriendo de estos atropellos a pesar de la nueva administración tras la salida de Nicolás Maduro.

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