Revelaron imágenes de los daños en la base aérea La Carlota en Caracas tras bombardeos de EEUU

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) reveló el estado de la base aérea La Carlota, ubicada en Caracas, tras los bombardeos llevados a cabo por EEUU en la madrugada de este sábado y que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Las imágenes compartidas por ese medio mostraron daños significativos en vehículos militares. Incluso, se pudo ver la destrucción de una unidad de la FANB y varios autobuses de transporte público afectados.

Además, las rejas de un sector de la base sufrieron importantes daños al igual que un poste de luz. El vídeo, tomado a eso de las 7:45 pm aproximadamente, evidenció además el humo brotando del sitio.

El clip también mostró a funcionarios militares pidiendo a los reporteros de VTV que se retiraran del sitio.

Aftermath footage from La Carlota Air Base (Caracas) showing what appears to be the remains of a Buk-M2E air defense system after reported U.S. strikes (Jan 3, 2026). pic.twitter.com/YozwUwu9Dl — Aviation Diary (@aviationdiary_) January 3, 2026

LOS DETALLES DE LA CAPTURA DE MADURO

Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, dio nuevos detalles de la captura de Nicolás Maduro, al afirmar que tanto el líder del oficialismo como su esposa, Cilia Flores, se encuentran en un buque militar y que próximamente los llevarán por aire a Nueva York para que los juzguen.

Durante una entrevista a Fox News, Trump dijo que vio toda la operación desde Mar-a-Lago y la calificó como «increíble».

«Es que fue algo increíble, el trabajo increíble que hicieron estas personas. Nadie más podría haber hecho algo así. La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos», presumió el líder republicano.

Trump también dijo que a Maduro lo capturaron en una residencia que «parecía más un fuerte que una casa». Igualmente, señaló que había partes de la estructura cubiertas en acero.

También precisó que Estados Unidos planificaba completar el operativo hace cuatro días, pero las condiciones del tiempo lo impidieron.