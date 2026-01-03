Trump detalló que Maduro y Flores están en un buque militar y «serán llevados» a Nueva York

El presidente de EEUU, Donald Trump, dio nuevos detalles de la captura de Nicolás Maduro la madrugada de este sábado, al afirmar que tanto el líder del oficialismo como su esposa, Cilia Flores, se encuentran en un buque militar y que próximamente los llevaran por aire a Nueva York para que los juzguen.

Durante una entrevista a Fox News, Trump dijo que vio toda la operación desde Mar-a-Lago y la calificó como «increíble».

«Es que fue algo increíble, el trabajo increíble que hicieron estas personas. Nadie más podría haber hecho algo así. La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos», presumió el líder republicano.

De igual manera, tachó de personas «débiles y estúpidas» a quienes han criticado la operación que llevó a cabo contra Maduro. Aunado a lo anterior, indicó que el operativo estuvo «muy bien organizado» y confirmó que no hubo bajas estadounidenses.

#3Ene | El presidente de EEUU, Donald Trump, dio nuevos detalles de la captura de Nicolás Maduro la madrugada de este sábado, al afirmar que tanto el líder del oficialismo como su esposa, Cilia Flores, se encuentran en un buque militar y que próximamente los llevaran a Nueva York… pic.twitter.com/YAE4D8k8B0 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) January 3, 2026

TRUMP REVELA DÓNDE DETUVIERON A MADURO

Trump también dijo que a Maduro lo capturaron en una residencia que «parecía más un fuerte que una casa». Igualmente, señaló que había partes de la estructura cubiertas en acero.

También precisó que Estados Unidos planificaba completar el operativo hace cuatro días, pero las condiciones del tiempo lo impidieron.

«Si hubieras visto lo que ocurrió… quiero decir, literalmente lo vi como si estuviera viendo un programa de televisión. Y si hubieras visto la velocidad, la violencia. Ya sabes, ellos usan ese término: velocidad, violencia. Fue algo asombroso. ¡Qué trabajo tan increíble hicieron! Nadie más podría haber hecho algo así», dijo Trump en la entrevista.

De acuerdo con la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, a Maduro y Flores los acusarán de «conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos».