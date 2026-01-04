Venezuela

Revelaron imágenes de los daños en Fuerte Tiuna tras ataque de EEUU

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado la ejecución de una operación militar a «gran escala» en Venezuela y que culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Contents

Entre los puntos que fueron atacados se encuentra Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Venezuela, ubicado en Caracas.

Leer Más

Furia Bolivariana
EN FOTOS: Vandalizan sedes de partidos en el país, dejan mensajes de la «Furia Bolivariana»
¿Qué es la Ley LIFE? Y cómo beneficia a los migrantes indocumentados en los Estados Unidos
«Estoy en estado de indefensión y vulnerabilidad»: Exalcalde Juan Barreto denuncio acoso permanente a su vivienda

A través de imágenes satelitales publicadas por Vantor, una empresa dedicada a inteligencia geoespacial, se observaron los daños en el lugar.

EFE/EPA/SATELLITE IMAGE ©2025 VANTOR

 

EFE/EPA/SATELLITE IMAGE ©2025 VANTOR

Asimismo, la agencia EFE publicó imágenes del interior de Fuerte Tiuna, donde se ven varias unidades afectadas.

EFE/ Carlos Seijas
EFE/ Carlos Seijas

OPERATIVO EN VENEZUELA 

Asimismo, la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, también conocida como La Carlota, que es el principal aeropuerto militar de Caracas, también fue atacado.

Las imágenes compartidas por Venezolana de Televisión mostraron daños significativos en vehículos militares. Incluso, se pudo ver la destrucción de una unidad de la FANB y varios autobuses de transporte público afectados.

LEA TAMBIÉN: TRUMP DETALLÓ QUE MADURO Y FLORES ESTÁN EN UN BUQUE MILITAR Y «SERÁN LLEVADOS» A NUEVA YORK

Además, las rejas de un sector de la base sufrieron importantes daños al igual que un poste de luz. El video, tomado a eso de las 7:45 a.m. aproximadamente, evidenció además el humo brotando del sitio.

El clip también mostró a funcionarios militares pidiendo a los reporteros de VTV que se retiraran del sitio.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Brasil reconoció a Delcy Rodríguez como «presidenta interina» tras detención de Maduro
Mundo
Maduro llegó a sede de la DEA en Manhattan, luego será trasladado a la prisión en Brooklyn y así podría ser el procesamiento
EEUU
Operativo para capturar a Maduro habría dejado unas 40 personas fallecidas, según el NYT
Venezuela