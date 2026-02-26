Revelan la carta de renuncia que envió Tarek William Saab a la Asamblea Nacional

Tarek William Saab renunció este miércoles a su cargo como fiscal general de Venezuela tras enviar una carta a la Asamblea Nacional.

Saab, quien estuvo en el puesto por casi una década, publicó en sus redes sociales el texto con el que decidió dejar el cargo.

«Mediante la presente, me dirijo a usted, muy respetuosamente en la oportunidad de saludarle cordialmente y a la vez, manifestarle mediante esta comunicación mi decisión de presentar la renuncia al cargo de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela», inicia el texto.

Asimismo, Saab sostuvo que decidió tomar la decisión «luego de haber cumplido con hidalguía y honor este cargo en medio de una circunstancia histórica de excepcional desafío para el presente y futuro de nuestra patria».

«Jugamos el rol constitucional de preservar la paz y proteger los derechos humanos de nuestro pueblo en un periodo de agresiones inimaginables para la nación venezolana», expresó.

LO QUE DIJO SAAB

Saab también apuntó que se siente «orgulloso» de haber formado un gran equipo que promovió «decisivas acciones en favor de los sectores más vulnerables de la sociedad, como los niños, las mujeres, los ancianos, las mascotas, entre otros, sin distingo alguno de su condición».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿QUIÉN ES LARRY DEVOE? EL NUEVO FISCAL GENERAL ENCARGADO

«El singular hecho de haber acercado como nunca antes el Ministerio Público al ciudadano común, con múltiples programas de atención directa en comunidades, plazas y comunas, trajo como consecuencia exitosa el haber reconstruido el prestigio de una institución fundamental para Estado venezolano», manifestó.

Saab estuvo al frente del Ministerio Público desde el 5 de agosto de 2017, tras la salida de Luisa Ortega Díaz del cargo. Previamente, el abogado se desempeñó como defensor del pueblo entre 2014 y 2017.

Una vez aceptaron la renuncia de Saab, el propio Rodríguez lo propuso para que estuviera al frente de la Defensoría del Pueblo de forma encargada. Los diputados votaron a favor de la propuesta y el abogado volverá al puesto que ocupó hace nueve años.