Revelan detalles de esquema especial de seguridad en Caracas: cámaras en los semáforos y patrullaje

La alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, anunció el lanzamiento de un esquema especial de seguridad que contempla la reparación de semáforos vandalizados en Caracas.

De acuerdo con la funcionaria, el despliegue implica patrullaje policial e instalación de cámaras de videovigilancia para resguardar 20 puntos de la red semafórica de Caracas, los cuales fueron objeto de continuos actos de vandalismo.

La medida busca blindar las intersecciones viales tras los trabajos de restitución que ejecutará el Instituto Autónomo de Transporte y Vialidad de Caracas (Intravialca), en un esfuerzo por frenar el deterioro progresivo de la infraestructura vial de la capital.

De acuerdo con los reportes de las autoridades locales en el programa Habla Caracas, el hurto del cableado interno representa la causa directa del apagado del 90 % de los semáforos analógicos en la ciudad, requiriendo la reposición de al menos 60 metros de material compuesto en cada punto afectado para devolverles la operatividad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carmen Meléndez (@carmentmelendezr)

PATRULLAJE

Con miras a evitar que los trabajos de reparación queden expuestos a nuevos hechos delictivos, la administración municipal dispuso que un cuerpo de seguridad se haga cargo directamente de vigilar las estructuras intervenidas.

Ante esta situación, la Policía de Caracas asumirá la custodia y supervisión de las 20 estructuras plenamente identificadas.

Meléndez enfatizó que, una vez concluidas las labores de reparación y colocación de los nuevos conductores eléctricos, las comisiones policiales mantendrán presencia constante para evitar la reincidencia de hurtos.

El plan de protección física se complementará con el reforzamiento de sistemas de monitoreo por cámaras en los tramos de mayor vulnerabilidad, en el marco de las recientes labores de rehabilitación y modernización vial que la Alcaldía ha desarrollado en avenidas principales como Teherán, Lecuna, Páez, La Facultad, Teresa de la Parra, Nueva Granada, Sucre y San Martín.