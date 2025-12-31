Restringen circulación de vehículos de carga pesada por Año Nuevo: «El objetivo es garantizar la seguridad vial»

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció la restricción de circulación para los vehículos de carga pesada entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, buscando garantizar la seguridad vial durante las fiestas de Año Nuevo.

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, el INTT precisó que el horario de restricción será desde las 00:00 am del 31 de diciembre al 1 de enero. La medida afectará a los vehículos con una carga superior de 3.500 kilómetros.

La restricción tiene el «objetivo de garantizar la seguridad vial, durante esta época de fin de año». Igualmente, cabe destacar que el INTT estableció algunas excepciones y habría vehículos de carga pasada que sí podrán circular.

«Esta prohibición de circulación no aplica a vehículos que transportan alimentos perecederos y no perecederos, y sus respectivas materias primarias; asistencia vial, emergencias, policiales o militares, materiales de telecomunicaciones para la defensa de la Nación», añadió el INTT.

También estarán exentos los vehículos con agua potable o químicos para su potabilización, medicinas de corta duración, oxígeno, hielo seco, desechos sólidos de origen domiciliario, gas de uso doméstico o camiones con combustible.

INTT PIDE TOMAR PREVISIONES

El organismo precisó que esta medida está enmarcada dentro de las resoluciones del Ministerio de Interior y Justicia. Por tanto, el INTT exhortó a los prestadores de servicio a evitar transportes en estas fechas.

«Se exhorta a los transportistas a tomar las previsiones necesarias ante la restricción de circulación vigente y cumplir estrictamente con las medidas establecidas para garantizar la seguridad vial. Su colaboración es fundamental para proteger la integridad de todos», concluyó el INTT.