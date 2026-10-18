Respaldo a María Corina y libertad para los presos políticos entre las 14 propuestas de la PUD para un «gran acuerdo nacional»

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) anunció este domingo una propuesta de 14 puntos para impulsar «gran acuerdo nacional», una iniciativa que responde a una labor continua que encabeza María Corina Machado y que se construyó tras intensas reuniones entre las organizaciones políticas y diversos sectores civiles.

Al presentar la propuesta, Roberto Enríquez asumió el compromiso de la coalición y exhortó a toda la ciudadanía a sumarse al proyecto. «La unidad es fundamental para lograr la victoria democrática, y la unidad no es más que un instrumento para lograr la organización nacional», aseguró Enríquez, destacando el trabajo desempeñado por los miembros del bloque.

El vocero hizo un firme reclamo en favor de las garantías democráticas y los derechos humanos. «Reclamemos el derecho que tiene nuestra líder de estar en Venezuela con los venezolanos, y no olvidemos en ningún momento que todavía hay compatriotas presos y que para poder avanzar no haya más presos políticos», enfatizó, afirmando además que la PUD respalda plenamente este camino hacia la estabilidad del país.

Por su parte, el dirigente de Convergencia, Biaggio Pilieri, dio lectura al documento unificado que agrupa las 14 líneas de acción consensuadas:

Ratificar el compromiso con el cambio expresado por los venezolanos a través del voto.

Respaldar el liderazgo de María Corina Machado, respaldado por los venezolanos y el mundo.

Exigir la libertad plena de los presos políticos, el retorno de los exiliados y el cese de la persecución, así como promover un proceso de justicia transicional.

Respaldar la hoja de ruta democrática orientada a alcanzar la transición pacífica, ordenada y sostenible para Venezuela, que pasa por unas elecciones libres y transparentes con prioridad en las elecciones presidenciales.

Respaldar una estrategia de transición democrática con una negociación orientada hasta lograr elecciones libres y la reinstitucionalización del país.

Trabajar unidos para la concreción del proceso de reinstitucionalización del Estado, la recuperación del orden institucional y los poderes públicos.

Acordar como principio irrenunciable la alternancia democrática.

Promover la separación efectiva entre gobierno, Estado y partidos políticos, garantizando la autonomía de los poderes públicos.

Asegurar la restitución plena de los derechos políticos, sin inhabilitaciones, restituyendo a las autoridades políticas junto a sus símbolos, denominaciones y tarjetas electorales.

Promover políticas públicas orientadas a la protección de los derechos humanos, la recuperación de los servicios públicos, un futuro de oportunidades, reivindicar a nuestros trabajadores, rescatar el valor del trabajo y garantizar una vida digna.

Acompañar la acción de un nuevo gobierno electo y de la comunidad internacional para atender la emergencia humanitaria en el país.

Proteger, rescatar y promover la memoria histórica, las tradiciones y la memoria republicana.

Rechazar cualquier acción violenta, subversiva e irregular que atente contra el proceso de estabilización.

Asumir el compromiso de promover y resguardar las presentes propuestas para el acuerdo nacional en todos los espacios institucionales, políticos y ciudadanos, y promover la participación de todos los sectores por la construcción del país.

El documento de la PUD posiciona la convocatoria a comisiones presidenciales libres, competitivas y auditables como el pilar fundamental del acuerdo. La Plataforma Unitaria argumenta que resulta indispensable fijar reglas claras para un diálogo político real que reactive la institucionalidad y recupere el marco legal del país.