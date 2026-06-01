Venezuela

Rescataron a ocho pescadores que habían naufragado en Falcón, pasaron horas a la deriva

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Pescadores

Autoridades del estado Falcón lograron rescatar en tiempo récord a ocho pescadores que se encontraban flotando a la deriva luego de que se hundiera su embarcación en la población Adícora en la Península de Paraguaná.

Los trabajadores habían salido a su jornada diaria desde La Vela de Coro en la embarcación Margot durante la madrugada de este lunes. Sin embargo, cuando estaban en altamar la embarcación empezó a hundirse.

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De acuerdo con reportes preliminares divulgados por familiares, los pescadores lograron abordar una balsa de salvamento antes del hundimiento, informó el medio Prensa Punto Fijo.

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Sin embargo, dicha balsa no tenía remos, ni vela, por lo que los pescadores quedaron flotando a la deriva sin oportunidad de volver a la orilla por cuenta propia.

Posteriormente, comenzó una intensa búsqueda por parte de los organismos de seguridad y rescate, hasta que dieron con el paradero de los ochos pescadores.

Uno de los familiares agradeció a todas las personas que estuvieron al pendiente del caso durante las horas en las que no sabían del paradero de sus seres queridos.

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