Rescataron a ocho pescadores que habían naufragado en Falcón, pasaron horas a la deriva

Autoridades del estado Falcón lograron rescatar en tiempo récord a ocho pescadores que se encontraban flotando a la deriva luego de que se hundiera su embarcación en la población Adícora en la Península de Paraguaná.

Los trabajadores habían salido a su jornada diaria desde La Vela de Coro en la embarcación Margot durante la madrugada de este lunes. Sin embargo, cuando estaban en altamar la embarcación empezó a hundirse.

De acuerdo con reportes preliminares divulgados por familiares, los pescadores lograron abordar una balsa de salvamento antes del hundimiento, informó el medio Prensa Punto Fijo.

Sin embargo, dicha balsa no tenía remos, ni vela, por lo que los pescadores quedaron flotando a la deriva sin oportunidad de volver a la orilla por cuenta propia.

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Posteriormente, comenzó una intensa búsqueda por parte de los organismos de seguridad y rescate, hasta que dieron con el paradero de los ochos pescadores.

Uno de los familiares agradeció a todas las personas que estuvieron al pendiente del caso durante las horas en las que no sabían del paradero de sus seres queridos.