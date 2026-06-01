Dirigente opositor Wilmer Azuaje regresó al país tras siete años en el exilio, estas fueron sus primeras palabras tras llegar a Maiquetía

El exdiputado a la Asamblea Nacional, Wilmer Azuaje, regresó a Venezuela este domingo después de siete años en el exilio.

En un momento muy emotivo, Azuaje apareció junto al exdiputado y miembro del partido Primero Justicia (PJ) Julio Montoya, con quien sostenía una bandera de Venezuela.

Posteriormente, las decenas de personas que se encontraban en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía cantaron el himno nacional y gritaron repetidamente: «¡Libertad!».

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Azuaje agradeció este momento a través de sus historias de Instagram. «Hay momentos que valen más que mil palabras. Hoy damos gracias a Dios porque su amor y su fidelidad nos permitieron vivir este día. Volver a la tierra que amamos nos recuerda que la esperanza sigue viva en el corazón de cada venezolano».

¿POR QUÉ ESTABA EN EL EXILIO?

Azuaje militó en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) hasta 2008 cuando lo expulsaron por denunciar supuestos abusos de poder y corrupción de la familia del entonces presidente Hugo Chávez.

Luego de este episodio, lo detuvieron en varias oportunidades e incluso llegó a denunciar torturas en su contra.

El dirigente político también ha demostrado su respaldo a la nobel de la paz María Corina Machado a quien acompañó recientemente en República Dominicana antes de su retorno al país.

Además, fue diputado del Consejo Legislativo del estado Barinas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).