Venezuela

Rescataron a 45 turistas que habían quedado atrapados en la Cascada del Vino en Lara tras deslizamiento de tierra

Angel David Quintero
Angel David Quintero
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Lara

Un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias de las últimas horas dejó aislados este fin de semana en el Parque Nacional Dinira en Barquisimeto, estado Lara, a varios temporadistas procedentes de diversas regiones del país.

Entre los afectados había 45 personas provenientes de Barquisimeto, Caracas y Valencia quienes se quedaron varados en la parte baja del balneario Cascada del Vino.

Las labores de Protección Civil, y del sistema de Gestión de Riesgos, permitieron rehabilitar el paso, logrando la evacuación por vía terrestres de los vehículos y pasajeros que permanecían en este importante punto turístico de la entidad.

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Asimismo, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo desplegó un operativo especial para despejar la entrada al Parque Nacional Dinira, ubicada en el municipio Morán, donde en conjunto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Inparques y la Alcaldía de Morán se logró mover todo el material rocoso que obstruía la entrada a Cascada del Vino.

Cabe recordar que las precipitaciones de las últimas horas generaron alarma en cuatro municipios de la entidad, según el reporte oficial.

Las autoridades indicaron que los equipos se mantienen desplegados en el área realizando labores adicionales de limpieza por acumulación de sedimentos y exhortaron a la población a mantenerse informada y reportar cualquier eventualidad a través de los números de emergencia.

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