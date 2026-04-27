Rescataron a 45 turistas que habían quedado atrapados en la Cascada del Vino en Lara tras deslizamiento de tierra

Un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias de las últimas horas dejó aislados este fin de semana en el Parque Nacional Dinira en Barquisimeto, estado Lara, a varios temporadistas procedentes de diversas regiones del país.

Entre los afectados había 45 personas provenientes de Barquisimeto, Caracas y Valencia quienes se quedaron varados en la parte baja del balneario Cascada del Vino.

Las labores de Protección Civil, y del sistema de Gestión de Riesgos, permitieron rehabilitar el paso, logrando la evacuación por vía terrestres de los vehículos y pasajeros que permanecían en este importante punto turístico de la entidad.

Un deslizamiento de tierra ocurrido la noche de ayer sábado 25 de abril en la región de la Cascada del Vino, ubicada en la zona alta entre los municipios Morán y Torres del estado Lara, 🧵 pic.twitter.com/rUlV6phP2L — notiguaro (@notiguaro1) April 26, 2026

Asimismo, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo desplegó un operativo especial para despejar la entrada al Parque Nacional Dinira, ubicada en el municipio Morán, donde en conjunto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Inparques y la Alcaldía de Morán se logró mover todo el material rocoso que obstruía la entrada a Cascada del Vino.

48 personas que viajaba en dos autobuses quedaron atrapadas el #25Abr en la Cascada del Vino, municipio Morán #Lara. Las lluvias causaron un deslizamiento de tierra que tapió la vía, gente del pueblo, funcionarios de Bomberos y PC lograron reabrir el paso este domingo #26Abr pic.twitter.com/0eHq0qAT7W — Karina Peraza (@KaryPerazaR) April 27, 2026

Cabe recordar que las precipitaciones de las últimas horas generaron alarma en cuatro municipios de la entidad, según el reporte oficial.

Las autoridades indicaron que los equipos se mantienen desplegados en el área realizando labores adicionales de limpieza por acumulación de sedimentos y exhortaron a la población a mantenerse informada y reportar cualquier eventualidad a través de los números de emergencia.