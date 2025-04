Requesens pide participar el 25May: «No nos dejemos arrebatar el voto»

El dirigente Juan Requesens, candidato a gobernador del estado Miranda, llamó este martes a los venezolanos a participar en las elecciones regionales y parlamentarias convocadas para el 25 de mayo.

Requesens publicó un video en su cuenta de Instagram, en el que insistió en votar en los próximos comicios. En tal sentido, aseguró que «no dejará de luchar» y buscará los espacios para criticar al gobierno de Maduro.

«El voto es tuyo, es nuestro. No nos los dejemos arrebatar. No nos dejemos convencer (de) que el voto no sirve», dijo Requesens, quien fue preso político entre agosto de 2018 y octubre de 2023.

Igualmente, Requesens afirmó que «no es un profeta» y que su responsabilidad no es «prometer». «Vengo a hablarte de mis convicciones, de mis ideas, de democracia, de libertad, de igualdad, de justicia, de solidaridad», afirmó.

REQUESENS SOBRE EL 28J

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) llamó a la abstención e insistió en centrarse en lo ocurrido en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Sin embargo, Requesens afirmó que participar en los comicios no es «pasar la página».

«El 28 de julio Venezuela demostró algo enorme. Esa noche, a la fuerza, quisieron arrebatarnos la esperanza, los sueños, la convicción. Son muchos los hermanos que sufrieron y hoy siguen sufriendo. Por ellos debemos ganar», dijo Requesens.

El candidato afirmó que puede conseguir «soluciones creativas» desde la Gobernación de Miranda. En tal sentido, propuso aumentar la inversión privada, potenciar el área turística y mejorar el sector educativo y sanitario.

Requesens aseguró que va a «trabajar por todo y para todos» y buscará que los ciudadanos del estado «puedan vivir bien». «Quiero que entiendas por qué hoy Miranda y yo nos negamos a rendirnos», sentenció.

Junto a Henrique Capriles y otros dirigentes, Requesens fue expulsado de Primero Justicia por participar en las elecciones del 25 de mayo. Por tanto, inscribió su candidatura con la tarjeta de Un Nuevo Tiempo, el partido liderado por Manuel Rosales.