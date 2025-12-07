Reportan colas kilométricas en Puerto Ordaz para poder surtir gasolina, usuarios incluso duermen en las estaciones de servicio

Los habitantes de Puerto Ordaz en Ciudad Guayana, en el estado Bolívar, pasan incontables horas haciendo colas, e incluso pernoctan en las adyacencias de las estaciones de servicio (E/S), con el propósito de poder surtir gasolina.

En la mayoría de las gasolineras, tanto en las subsidiadas como en las de divisas, el suministro de combustible es insuficiente. Además, las hileras de carros se extienden por varios kilómetros, lo que ha provocado congestión y malestar entre los locales, en especial los fines de semana.

Bajo ese contexto, los habitantes de Ciudad Guayana reportan que, para estas fechas decembrinas, esperan que haya una solución al problema de la gasolina. Solo así, podrán pasar la Navidad sin presión por la falta de combustible.

El año pasado, se vivió una situación similar para finales de 2024. En ese entonces, las extensas colas por el combustible se mantuvieron en todo diciembre, incluyendo el día 31. En esa jornada, guyanenses hicieron fila desde tempranas horas para poder llenar los tanques de los vehículos, reseñó Radio Fe y Alegría.

Para ese entonces, la incertidumbre sobre la disponibilidad de gasolina durante los primeros días de enero de 2025 resultó ser la causa principal de esas colas.

CRISIS DE GASOLINA EN VENEZUELA

La crisis de gasolina en Venezuela obedece a múltiples factores. Décadas de falta de inversión y mantenimiento en el sistema de refinación del país han llevado a que las refinerías operen a una fracción mínima de su capacidad instalada. El país pasó de ser un gran productor y exportador a no poder satisfacer su propia demanda interna.

La emigración masiva y las condiciones laborales han provocado una escasez de personal técnico calificado para operar y reparar las instalaciones.

Las sanciones internacionales también han agravado esta situación, pero también años de corrupción y politización de la industria petrolera. Sin embargo, desde el gobierno de Maduro insisten en achacar el problema solo a las medidas restrictivas de EEUU.