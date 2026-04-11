Reportan aumento de las tasas de los peajes, estos son los nuevos montos

Las autoridades habrían aumentado esta semana las tasas de los peajes de todo el país y en las instalaciones ya se pueden apreciar los nuevos montos, los cuales dependerán del vehículo y la cantidad de ejes.

Usuarios alertaron de un incremento de las tasas para transitar por el Peaje de Tazón, en la salida de Caracas hacia el centro y occidente del país. Con el paso de los días, hubo reportes semejantes desde otros estados, como Lara, Carabobo y Aragua.

Las nuevas tasas van desde los 180 bolívares, para autobuses pequeños y vehículos particulares, hasta superar los 2.000 dólares para los vehículos de carga pesada. La tarifa más costosa se eleva hasta los 3.470 bolívares.

LISTA DE TASAS

Vehículos livianos: 180,00 ($0,37)

Busetas: 180,00 ($0,37)

Buses: 220,00 $0,46

Camión 350: 1.740,00 ($3,08)

Camión 750: 1.980,00 ($4,16)

Carga pesada (3 ejes): 2.170,00 ($4,50)

Carga pesada (4 ejes): 2.350,00 ($4,90)

Carga pesada (5 ejes): 2.760,00 ($5,70)

Carga pesada (6 ejes): 3.470,00 ($7,29)

¿CÓMO PAGAR LOS PEAJES?

La gestión de los peajes está en manos del Servicio Desconcentrado Fondo Nacional de Transporte, adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Transporte, que estableció varios métodos de pago.

Las autoridades recomiendan a los usuarios cancelar las tasas con el sistema Cobretag, el cual permite evitar las colas en los peajes. Para ellos, es necesario recargar el saldo en la banca en línea, en la sección de «Pago de Servicios».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MINISTERIO DE SALUD PUBLICÓ BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO TRAS 10 AÑOS SIN DIVULGAR DATOS

Igualmente, los usuarios también tienen la opción de pagar en efectivo (solo en moneda nacional) o con tarjeta de débito en los puntos de venta de las cabinas.