Reportan 60% de deserción entre personal de enfermería, estas serían las razones

La presidenta del Colegio de Enfermeras del estado Zulia, Hania Salazar, afirmó este viernes que al menos el 60% del personal del sector ha desertado, producto de las condiciones laborales y salarios.

Salazar aseveró que el alto porcentaje de deserción mantiene en alerta al sector sanitario del país. Según expuso al medio Unión Radio, el déficit de personal impacta directamente a la atención de los pacientes en los centros de salud.

«Actualmente, nosotros contamos con uno o dos profesionales, para 30-40 pacientes. Dentro de los estándares internacionales son un profesional para seis pacientes», detalló Salazar.

La gremialista apuntó que muchos integrantes del sector se vieron obligados a comenzar a trabajar en otras áreas. Algunos, incluso, optaron por irse del país, alegando que los ingresos actuales no les permiten cubrir sus necesidades básicas.

SALAZAR PIDE RESPUESTAS

Distintos gremios del sector salud llevan años exigiendo mejoras salariales y en las condiciones laborales. En medio de la crisis, Salazar sostuvo que «es importante que Estado lo sepa» y tome medidas.

«No es un gasto, es una inversión, porque cuando nuestros profesionales tengan un salario digno, que puedan cubrir las necesidades de su familia van a tener el 100%, llenos los hospitales con los estándares que están establecidos», explicó Salazar.

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Las declaraciones de Salazar respecto a las condiciones laborales no han sido casos aislados. A finales de marzo, Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, pidió no «seguir dilatando las soluciones salariales a los trabajadores».

Gremios y sindicatos llevan varios meses movilizados y han realizado varias marchas en la ciudad capital. Aunque se han hecho incrementos del ingreso mínimo básico, insisten en la necesidad de un aumento del salario mínimo.