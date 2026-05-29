Cámara de Telecomunicaciones hizo importante propuesta para evitar «freno en el crecimiento» del sector

El presidente encargado de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones (Casatel), Pedro Marín, pidió que los pagos al sector se hagan de acuerdo al valor de la tasa oficial del día.

Marín sostuvo que la brecha cambiaria vigente en el país ha afectado el flujo de caja en las empresas. «Está ocasionando un freno en el crecimiento», dijo el gremialista en una entrevista para el programa A Tiempo, de Unión Radio.

En la actualidad, los clientes pagan los servicios basados en la cotización del primer día de cada más. Sin embargo, Marín consideró que la mejor opción es ajustar diariamente los montos en bolívares

«No se está planteando ningún aumento de los precios, lo que se está planteando es una indexación diaria», aclaró Marín, de acuerdo a Unión Radio. Explicó que la situación actual ha afectado financieramente a las empresas de telecomunicaciones.

«Esto está ralentizando las inversiones a nivel del sector de telecomunicaciones. Hace que todo lo que es nuevas inversiones, crecimiento de red se vean ralentizadas por esta situación del flujo de caja», detalló Marín.

MARÍN PIDE APOYO DE LAS AUTORIDADES

Una vez expuso la situación del sector, Marín pidió a las autoridades que se permita hacer este cambio en el método para fijar los precios de los servicios. Mientras que los usuarios pagan en bolívar, las empresas deben comprar insumos y equipos en moneda extranjera.

Las empresas de telecomunicaciones requieren que «de alguna manera relajen esa situación para que podamos seguir con el mismo impulso que veníamos en el crecimiento del sector», expuso Marín.

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De igual forma, Marín pidió «algún tipo de facilidades y beneficios arancelarios» para las importaciones. «Se nos juntan todos estos problemas que hacen que de alguna manera se frene el crecimiento que venía tan fuerte», concluyó.