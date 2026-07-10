Venezuela

Réplica de magnitud 3.9 se registró este 10Jul: Se sintió en Caracas y otros estados

Kharelys Mendez
Kharelys Mendez
1 Min de Lectura

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó que una nueva réplica se registró la mañana de este viernes.

El sismo se sintió en gran parte de Caracas y otras localidades cercanas a las 10:53 a.m.

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Funvisis señaló que tuvo una magnitud de 3,9 y el epicentro fue a 10 kilómetros al noreste de Naiguatá.

Asimismo, acotó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 9.9 kilómetros.

Tras el sismo, fueron activados los protocolos de seguridad en numerosos inmuebles. En ese sentido, muchas personas fueron desalojadas de las edificaciones y permanecieron en las vías públicas mientras evaluaban las estructuras.

EN REDES REPORTARON SENTIR LA RÉPLICA 

Asimismo, a través de redes sociales distintos usuarios indicaron que el sismo fue corto pero intenso.

@SureCarlos: En Las Mercedes se sintió rápido, pero fuerte.

@ByMyTimeJK: En Guarenas se sintió fuerte, pero fue rápido.

@Jasnellys: Guatire también lo sentí.. fuerte pero rápido, me movió la silla donde estaba sentada.

@josejavierrq27: Si, la pastora se sintió una vibración en la casa.

@Gregoriaasilva: Valencia fue leve.

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