Reparaciones tras terremotos: Los requisitos que necesitan las juntas de condominio para acceder a financiamientos del Gobierno

Tras los terremotos del pasado 24 de junio, muchos edificios en Caracas y Miranda sufrieron daños en su estructura y los costos por las reparaciones son elevados.

Ante esto, el gobierno de Delcy Rodríguez dio la orden para que los edificios afectados reciban un financiamiento a través de sus juntas de condominio.

«Di la orden al gabinete económico que se despliegue junto a las juntas de condominio para entregar el financiamiento a todos los edificios afectados de manera inmediata», acotó la presidenta encargada a principios del mes de agosto.

Sin embargo, muchas juntas de condominio se preguntan cuáles son los requisitos para acceder a estos financiamientos.

LOS REQUISITOS PARA LAS JUNTAS DE CONDOMINIO

La abogada María Alejandra Parra, especialista en materia de condominios, habló sobre este tema durante una entrevista ofrecida a Caraota Digital.

«A través de ‘Venezuela Renace’ están dando el apoyo a los condominios para ejecutar reparaciones mayores, producto del terremoto ocurrido el pasado 24 de junio», comentó.

Aunque los requisitos que deben tener en cuenta son:

La junta de condominio debe estar vigente dentro de su periodo anual. Contar con el informe técnico mediante el cual conste los daños. De acuerdo a la información suministrada por el Ejecutivo, se puede reportar a través de la aplicación VenApp.

«Hay programas que se han desarrollado a través de algunas alcaldías, en el caso concreto de la Alcaldía del municipio Libertador, hay financiamientos no retornables en dónde, previa evaluación de la estructura, otorgan los recursos», comentó.

Incluso Parra sostuvo que los edificios que tienen etiqueta verde, pero que sufrieron daños en los terremotos, también «pueden optar a las diversas opciones que ha puesto el Ejecutivo Nacional a disposición» para obtener financiamientos.