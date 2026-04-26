¿Regresarán los Hilton? Esto dijo el presidente de la cadena hotelera tras 16 años de abandonar el país

Christopher Nassetta, presidente y director ejecutivo de Hilton Worldwide Holdings, reveló que la prestigiosa cadena hotelera estudia seriamente su retorno a Venezuela, luego de cesar totalmente sus operaciones en octubre de 2009, producto de las expropiaciones ejecutadas por Hugo Chávez.

El alto ejecutivo incluyó esta posibilidad dentro de una estrategia más amplia de expansión global que busca recuperar terreno en mercados anteriormente abandonados.

Durante una conversación con el medio Semafor, Nassetta explicó que la compañía evalúa reactivar sus operaciones en tres naciones específicas, de las cuales dos pertenecen al continente americano.

Se trata de Cuba y Venezuela. Hilton tuvo que retirarse de estos territorios en años anteriores debido a las marcadas crisis de inestabilidad geopolítica.

YA HAY CONVERSACIONES PARA VOLVER A VENEZUELA

Nessetta detalló que Hilton ya mantiene conversaciones preliminares para concretar su regreso a suelo venezolano. En el pasado, la firma llegó a gestionar 12 complejos hoteleros en el país antes de que el gobierno de Hugo Chávez expropiara múltiples propiedades durante el año 2009.

El directivo evitó proporcionar datos técnicos o cronogramas específicos sobre el avance actual de estas negociaciones en territorio nacional. Nassetta prefirió mantener la discreción sobre los términos en los que la marca volvería a tener presencia comercial bajo el contexto político actual.

La cadena también analiza su retorno a Cuba, donde el icónico hotel Hilton de La Habana pasó a manos del gobierno de Fidel Castro en 1959. «Algunos de nuestros hoteles, que antes estaban con nosotros, quieren regresar», manifestó el CEO sobre el interés de antiguas propiedades en reintegrarse a la marca.

Nassetta subrayó que la visión de Hilton Worldwide Holdings pretende ignorar el ruido mediático coyuntural para priorizar las tendencias de crecimiento a largo plazo. La corporación enfoca sus esfuerzos en consolidar una expansión internacional sólida que trascienda las complicaciones diplomáticas del pasado.