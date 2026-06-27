Registran nuevo sismo de 4,8 cercano a las costas del estado Aragua

Un terremoto de magnitud 4,8 sacudió este sábado la costa de Venezuela, y se pudo sentir en Caracas, el movimiento telúrico se produjo a las a las 15:20 hora local (19:20 GMT), según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés). Mientras el país valora todavía los daños del doble sismo del pasado miércoles que ha dejado al menos 1.430 muertos y graves daños materiales .

El epicentro del temblor se situó en el mar a unos 30 kilómetros al noroeste de El Limón, en el estado de Aragua, cercano a Caracas, donde se pudo sentir, aunque no se han reportado daños.

El terremoto se registró a una profundidad de 10 kilómetros, según información del USGS, que mide la actividad sísmica mundial.

Varios reportes preliminares afirmaban que el movimiento telúrico fue de 5,5, pero el servicio Geológico de los EEUU actualizó su magnitud a menos de 5.

Venezuela vive horas cruciales para el rescate de las víctimas que quedaron atrapadas tras el desplome de varios edificios, especialmente en el estado de La Guaira, debido a los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles.

1.430 FALLECIDOS SEGÚN EL ÚLTIMO REPORTE

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, ofreció un nuevo balance sobre las víctimas mortales de los dos potentes terremotos, número que se elevó a 1.430 personas fallecidas, mientras la cantidad de heridos es de 3.238.

Durante un breve reporte transmitido por VTV, Rodríguez afirmó que más de 5.000 personas han recibido atención en los hospitales. Asimismo, en las zonas de desastre se han llevado a cabo 12.000 atenciones médicas, explicó.

También mencionó que hay 3.142 familias damnificadas atendidas en refugios. «Directamente se han atendido a 73.736 familias», agregó.

Comentó también que se han distribuido siete millones doscientos mil kilos de alimentos en las zonas de desastre, especialmente en La Guaira. Al mismo tiempo, se han entregado de forma directa 16.145 bolsas de comida.

De igual manera, recomendó a quienes quieran apoyar con alimentos, ropas, medicamentos, entre otros, llevarlo al centro principal de acopio en La Carlota, o en la parroquia Sucre.

Rodríguez adicionó que el motivo para «ordenar» la ayuda es que ha habido personas donando alimentos perecederos, que pueden transformarse en enfermedades.