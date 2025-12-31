Registran importante incremento de pasajeros en el terminal La Bandera, estos fueron los destinos más solicitados

El terminal La Bandera, el principal de Caracas, ha registrado un importante flujo de pasajeros durante el asueto navideño, puesto que casi medio millón de personas se han movilizado por estas instalaciones.

Hasta el 28 de diciembre, unas 438.000 personas se movilizaron por La Bandera, de acuerdo al medio Unión Radio. Esto deja en evidencia la cantidad de viajes que se han dado desde la ciudad capital hacia el interior del país en estas Navidades.

Durante el asueto, los principales destinos cortos fueron las ciudades de La Victoria y Maracay, en el estado Aragua, y Valencia, en Carabobo. En cuanto a viajes largos, destacaron San Cristóbal, Maracaibo y Valera.

Cabe destacar que hay una amplia gama de precios en los boletos. Sin embargo, la mayoría de ellos oscilan entre los 25 y 30 dólares.

RAPIDEZ EN LA BANDERA

A pesar de la gran cantidad de personas que han pasado por el terminal de La Bandera, los pasajeros afirmaron que los trámites fluyen con rapidez. Esto incluye tanto los aspectos administrativos como de carga.

«Hay bastante disponibilidad de vehículos, yo creo que eso es una ventaja. Cuando hay disponibilidad de vehículos, es más fácil para uno poder adquirir el boleto», añadió una usuaria de la terminal, llamada Deisy Flores.

El terminal se mantuvo operativo hasta el mediodía de este miércoles y abrirá sus puertas nuevamente el 1 de enero. Las autoridades todavía no han precisado oficialmente la cantidad de pasajeros que pasaron por La Bandera durante diciembre.