«No hay ese pico»: Restaurantes reportaron caída de actividad comercial durante fiestas decembrinas

Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

El presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes (Canares), Iván Puerta, informó el martes que el sector sufrió una caída en la actividad comercial durante diciembre, respecto al mismo periodo del año pasado.

Puerta sostuvo una entrevista en el programa 2+2 del medio Unión Radio. Aunque el final de año es uno de los periodos con mayor actividad comercial en el país, parece que los restaurantes no han visto este incremento de visitantes.

El gremialista detalló que, desde octubre, «las ventas son casi lineales». «No hay ese pico en el que se redobla la cantidad de visitantes», detalló Puerta.

Esta caída en las ventas en restaurantes se debe a que las prioridades de los usuarios cambian dependiendo de las fechas, según Puerta. Por tanto, consumir en estos establecimientos pasa a segundo plano durante las Navidades.

PUERTA SOBRE 2026

Las expectativas para el inicio de 2026 no son positivas para la mayor parte del sector. Puerta detalló que debería ser «más suave» para los restaurantes que no están ubicados en zonas turísticas. En ciudades como Margarita, sí se espera una gran afluencia de público.

Igualmente, Puerta aconsejó a quienes desean invertir en el sector primero, al pedirles que primero hagan un estudio del mercado al que pretende ingresar. Además, pidió conocer claramente el público objetivo.

Puerta también afirmó que los inversores se deben capacitar en aspectos financieros para administrar correctamente un negocio, a la vez que buscan una «diferenciación» para resaltar dentro de un mercado saturado.

