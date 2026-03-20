Reelección indefinida y limitación de periodos: La petición de David Uzcátegui en la AN

El diputado David Uzcátegui pidió ante la Asamblea Nacional una reforma de la Constitución, con el objetivo de limitar los periodos del presidente del país, gobernadores y alcaldes, eliminando la reelección indefinida.

La Asamblea Nacional tuvo este jueves una sesión ordinaria para abordar la reforma de la Ley de Minas. Sin embargo, Uzcátegui aprovechó un punto de información y solicitó la conformación de una comisión especial para modificar la Carta Magna.

El parlamentario sostuvo que la reforma constitucional debe estar basada en «tres pilares fundamentales». En primera instancia, solicitó la «eliminación de la reelección indefinida en nuestra Constitución».

🇻🇪 #ÚltimaHora 🇻🇪 🔵 David Uzcátegui propuso que se elimine la reelección indefinida, se reduzca el período presidencial y la limitación a solo dos períodos para gobernadores y alcaldes. 🎥 ANTV #Venezuela #Urgente pic.twitter.com/zFwTwnpKLd — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) March 19, 2026



Uzcátegui sostuvo que el presidente de la República tan solo debería cumplir un periodo de cinco años al frente del país. «Quien está en (el Palacio de) Miraflores que sepa que está de paso y de servicio, no de reinado», agregó.

UZCÁTEGUI SOBRE ALCALDES Y GOBERNADORES

Por otra parte, el parlamentario también llamó a limitar a dos periodos los mandatos de los gobernadores y alcaldes del país. «La democracia no es solamente nacional, sino que es del barrio y la comunidad», añadió.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, llamó a una votación para evaluar la propuesta constitucional de Uzcátegui. Los parlamentarios oficialistas votaron en contra, cerrando la puerta al planteamiento.

En esta misma sesión, la Asamblea Nacional aprobó 12 artículos de la reforma de la Ley de Minas. Sin embargo, el resto de la segunda discusión fue diferida, bajo el argumento de que se debían escuchar otras opiniones sobre la legislación.