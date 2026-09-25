Red de Sobrevivientes de La Guaira piden el cese de la emergencia para dar pasos a proyectos de reconstrucción

El miembro del Comité de la Red de Sobrevivientes de La Guaira, Carlos Teixeira, pidió que se ponga fin a la emergencia en la región a tres meses de los terremotos del pasado 24 de junio.

Durante una entrevista concedida a Unión Radio, señaló quedar fin a la emergencia significa comenzar a dar paso a los proyectos de reconstrucción.

Según Teixeira, mantener vigente la declaratoria de emergencia se ha convertido en un obstáculo para avanzar hacia la recuperación de las zonas afectadas.

«Debe colocarse un plazo para culminar la llamada emergencia; es decir, no puede seguir utilizándose como pretexto la declaratoria de emergencia, porque esta impide el cumplimiento del plan de reconstrucción, no son paralelos. La emergencia la teníamos cuando aún había sobrevivientes entre los escombros, cuando aún podíamos rescatar vidas, pero eso ya feneció hace tiempo», aseveró.

Por ello planteó que se fije una fecha límite y explicó que, a su juicio, la emergencia y el plan de reconstrucción no pueden ejecutarse al mismo tiempo.

Teixeira añadió que el Plan Maestro debe ser elaborado por el Estado junto con expertos en el área, quienes presenten un «plan estratégico» que contemple estudios del suelo, arquitectura, microzonificación y las actividades de las que debería vivir la población.

ES URGENTE LA RECONSTRUCCIÓN

La urgencia de esa planificación se hace evidente al recorrer actualmente una región que, tres meses después, luce muy distinta a la que era antes de los terremotos

«A tres meses de estos eventos, queda una deuda hacia las personas damnificadas que debe saldarse enfocando la recuperación en sus derechos humanos y en su dignidad», dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Asimismo, la organización recordó que también existen grandes diferencias entre los registros de personas fallecidas.

Recordó que mientras el gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, expresó que se estimaban unas 7.265 personas fallecidas, las cifras del gobierno nacional en su última actualización, el 24 de agosto, daban un total de 6.509 víctimas mortales por la tragedia.