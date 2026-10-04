Recuperaron otros cuatro cuerpos en Residencias Caribe a más de tres meses del doble terremoto del 24Jun

Equipos de rescate recuperaron el sábado 3 de octubre de 2026 otros cuatro cuerpos de entre los escombros de Residencias Caribe, en la parroquia Caraballeda de La Guaira, un hallazgo que se da en el marco de las labores de búsqueda que continúan activas a más de tres meses del doble terremoto del pasado 24 de junio.

Con este procedimiento asciende a seis el número de víctimas extraídas en los últimos días de este conjunto residencial, mientras las cuadrillas sostienen las maniobras de remoción de materiales.

Según información compartida por la periodista Angélica Lugo, especialistas lograron identificar a una de las víctimas como una mujer de 48 años, de nombre Elizabeth Acosta, cuyo cuerpo yacía en la planta baja de la torre B.

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A los otros tres cadáveres los llevaron a las instalaciones del servicio forense en Los Silos, donde se ejecutarán los análisis correspondientes para determinar sus identidades.

Durante la jornada trabajaron en conjunto integrantes de los grupos Máquina de Hierro, Topos Azteca y el Cuerpo de Bomberos. Los rescatistas concentraron las maniobras en retirar grandes placas de concreto en la estructura colapsada.

Estas labores permitieron acceder hasta la planta baja de la torre B, donde hallaron a la mujer identificada. Los restos de las demás víctimas permanecen bajo custodia legal de la morgue a la espera de la confirmación forense.

CUERPOS HALLADOS PREVIAMENTE EN CARABALLEDA

La extracción de este sábado sucede a la recuperación de otros dos cuerpos realizada dos días antes, también en Caraballeda.

En esa ocasión las autoridades hallaron a Ingrid, de 39 años, y a su hijo de 9 años. La ubicación de los dos cuerpos fue posible tras un monitoreo con drones efectuado por Taylort Villarreal, quien facilitó imágenes aéreas para guiar el trabajo de los rescatistas en el terreno.

A más de tres meses del desastre, los operativos de rastreo se mantienen desplegados en los puntos con severos daños en La Guaira y otras regiones afectadas.

En Residencias Caribe permanecen activos especialistas de grupos internacionales y locales como Máquina de Hierro, Perros de Guerra y Topos Azteca, en coordinación con organismos de seguridad del Estado.